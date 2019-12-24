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81 il israftan kurtulacak

Şehircilikte yeni bir dönem başlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 81 şehre özel endeks hazırlıyor. Her şehrin röntgeni çekilerek israfın önüne geçilecek. Sudaki kaçak önlenecek, akıllı atık sistemleri kurulacak
 24 Aralık 2019 08:06
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81 il israftan kurtulacak

Türkiye'yi şehircilikte çağ atlatacak ve devler ligine çıkaracak eylem planı bugün Ankara'da açıklanacak. Şehircilik tarihinde yeni bir dönemi başlatacak olan 'Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı' Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tarafından düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşılacak. Amerika, Hollanda ve Avustralya'dan sonra ilk defa Türkiye'de hayata geçirilecek planın detaylarına SABAH ulaştı.

İLK UYGULAMA İSTANBUL'DA

Şehirler için çözümlerin sistematik ele alınmasını sağlayacak adımları atan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, son 1.5 yılda 12 bakanlık, 24 genel müdürlük, 28 yerel yönetim, 100'den fazla akıllı şehir tedarikçisiyle toplamda 145 toplantı, 5 çalıştay düzenledi. İstanbul Beyoğlu ve Konya Selçuklu'da pilot uygulamaları hayata geçiren bakanlık, 1.399 belediyeyle 400'ün üzerinde anket yaptı. Anket sonucundan çıkan analizle birlikte öneriler geliştirildi. Yapılan testler sonucunda Türkiye'deki şehirlerin gelişmişlik seviyeleri belirlenecek. Elde edilecek verilerle il il yaşanabilir şehirler endeksi oluşturulacak. Bu endeksle şehirlerin röntgeni çekilerek her yıl yapılacak ölçümlerle ihtiyaçları giderilecek. 26 ana, 14 alt olmak üzere toplam 40 eylemden oluşan plan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra 81 ildeki belediyeler tarafından hayata geçirilecek.

YÜZDE 45 TASARRUF

EDİNİLEN bilgilere göre, İstanbul'da atık toplama maliyeti 1 milyar liranın üzerinde olduğu tespit edildi. Hayata geçirilecek akıllı atık sistemiyle (çöp konteynırlarının doluluk oranlarını ölçen akıllı sistemlerle) bu maliyet azaltılacak. Ülkede hayata geçirilecek akıllı atık sistemiyle maliyetlerde yüzde 45 tasarruf hedefleniyor. Bazı illerde su şebekelerinde yüzde 50'ye varan kayıp kaçak oranı bulunuyor. Bu oranın da yüzde 5'e inmesi amaçlanıyor.

İSRAF ÖNLENECEK

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'yla şehir hayatının insan üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak ve ülke kalkınmasında şehirlerin etkin rol oynamasını sağlamak hedefleniyor. Yapılan çalışmalar kapsamında ekonomiye milyarlarca lira kazandırılması planlanırken, tüm kaynakların tasarruflu ve verimli kullanılarak israfın önlenmesi amaçlanıyor.

Seda Tabak
Sabah
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