Yurtdışından getirilecek cihazlardan ücret alınacak
|24 Aralık 2019 08:16
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ilgili karara göre, "ilave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazlardan" alınacak ücretler şöyle belirlendi (euro):
1. Televizyon
- 51 Ekrana kadar (51 dahil) 10
- 52 Ekran-67 Ekran arası (67 dahil) 16
- 68 Ekran-85 Ekran arası (85 dahil) 22
- 86 Ekran-116 Ekran arası (116 dahil) 34
- 117Ekran-148 Ekran arası (148 dahil) 40
- 148 Ekrandan yukarısı 80
- Oto Televizyonu 8
2. Radyolar
- Cep tipi radyo alıcıları 1
- Saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti (elektronik org gibi) üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar, ışıldaklar ve radyolu vantilatörler 1
- Oto radyo alıcıları 1
- Taşınabilir radyo alıcıları 2
3. Videolar 18
4. Set Üstü Medya Kutulan (Set Top Box) ile her türlü uydu alıcı cihazları
5. Birleşik Cihazlar Kombine
a) Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar
- Televizyon-Radyo 9
- Televizyon -Radyo-Teyp 13
- Televizyon-Video 19
- Televizyon-Radyo-Video 21
b) Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar
- Cep tipi radyo kasetçalar(radyo- walkman) 1
- Taşınabilir (pilli) radyo - pikap 3
- Taşınabilir (pilli) radyo-kasetçalar 3
- Oto Radyo-Kasetçalar 3
- Oto Radyo-Kompakdiskçalar 4
- Taşınabilir(pilli) Radyo-Kompakdiskçalar 4
- Radyo-Kasetçalar 5
- Radyo-Kompakdiskçalar 7
- Radyo-Pikap 7
- Radyo-Kasetçalar-Pikap 14
- Radyo-Kasetçalar-Pikap-Kompakdiskçalar 18
- Radyo-Kasetçalar-Kompakdiskçalar 18
6. Diğer Cihazlar
- Cep Tipi Radyolu Mp3-Mp4 Çalar vb. 2
- Radyo ve/veya TV'li navigasyon cihazları 7
- Radyo ve/veya TV'li DVD-VCD player vb. 15
- Radyo ve/veya TVİi ev sinema sistemleri 15
- Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları 10
7. Cep Telefonları 20
8. Bilgisayarlar ve Tablet Bilgisayarlar 10
9. Yukarıda sayılan cihazlar dışında kalan her türlü cihazlar 18
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