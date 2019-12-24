Mersin'de okulların tatil edildiği iddiası
Mersin Valisi Ali İhsan Su, kentteki okulların tatil olduğu haberlerinin asılsız olduğunu duyurdu
|24 Aralık 2019 08:29
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Mersin Valisi Ali İhsan Su, kentte akşam başlayan yağış sonrasında sosyal medyada okulların tatil edileceği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.
Twitter hesabından açıklama yapan Vali Su, "Sevgili öğrenciler ve veliler, 24.12.2019 Salı günü yağış sebebiyle okulların tatil olduğu haberleri asılsızdır. Okullarımız açıktır, eğitim-öğretim devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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