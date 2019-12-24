100 bin konuta 5 kat talep
|24 Aralık 2019 08:21
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Hükümetin dar gelirliler için geçen hafta açıkladığı ucuz konut kampanyasına talep yağmaya devam ediyor. 100 bin konuta bir haftada 5 kat talep geldi. Dün saat 17:00 itibarıyla Ziraat Bankası üzerinden başvuru sayısı 469 bin oldu. Banka ya da e-devlet üzerinden konut almak için başvuru yapan vatandaşların 336 bin 284'ü başvuru ücretini de yatırdı. Parasını yatıranların yüzde 40'ı 2+1, yüzde 60'ı ise 3+1 konut tercih etti.
VATANDAŞ 3+1'İ TERCİH ETİ
Vatandaş yatay mimari anlayışla mahalle ve komşuluk kültürüne uygun olarak inşa edilecek konutlardan 3+1 tipinde olanı tercih etti. 2+1 daireler için gelen talep 137 bin 861 olurken, 198 bin 423 kişi tercihini 3+1 evden yana kullandı. 2+1 ve 3+1 tipinde inşa edilecek konutların büyüklükleri 75 ila 100 metrekare arasında değişecek. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeli ödeme planı oluşturulan konutların fiyatının 140 ila 210 bin TL arasında olması bekleniyor. Dairelerin şerefiyeleri de netleştikten sonra kura çekimi yapılacak.
YÜZDE 53'Ü E-DEVLET'TEN
Toplam başvuruların yüzde 53'ünün e-devlet üzerinden yapıldığı öğrenildi. Vatandaşların banka şubesine gitmeden e-devlet üzerinden 24 saat başvuru yapmasına imkan veren uygulama, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda, TOKİ, Türksat ve Ziraat Bankası ortak çalışmasıyla 16 Aralık akşamında devreye alınmıştı. 15 Ocak'a kadar e-devlet üzerinden başvurular alınmaya devam edecek.
894 LİRA TAKSİT
2+1 konutlar 894 lira, 3+1'ler ise 1.022 liradan başlayan taksitlerle satılacak. 2+1'ler için 500 lira, 3+1'ler için ise 1.000 lira başvuru bedeli alınacak. Taksit ödemeleri sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılacak. 15 Ocak'a kadar devam edecek talep toplama süreci bittikten sonra projelerin ihalesi yapılacak.
Seda Tabak
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