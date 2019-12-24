Park yasağına uymayan araçlar artık çekilmeyecek		 
İETT otobüsü şarampole devrildi: 1'i ağır 12 yaralı		 
Adana'da 4 ilçede sağanak nedeniyle eğitime ara verildi		 
Tehdit altında olan ve gelecekteki meslekler		 
MB'den elinde YTL bulunduranlara son uyarı		 
Yılanlar bakın nasıl hareket ediyor? Video		 
Arabası olanlar dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

100 bin konuta 5 kat talep

81 ilde dar gelirli vatandaş 100 bin konut için bankalara koştu. 1 haftada 5 kat talep geldi. 16 Aralık'tan bu yana ucuz konuta talep 469 bini buldu. Başvurularda son tarih 15 Ocak
 24 Aralık 2019 08:21
Yazdır
100 bin konuta 5 kat talep

Hükümetin dar gelirliler için geçen hafta açıkladığı ucuz konut kampanyasına talep yağmaya devam ediyor. 100 bin konuta bir haftada 5 kat talep geldi. Dün saat 17:00 itibarıyla Ziraat Bankası üzerinden başvuru sayısı 469 bin oldu. Banka ya da e-devlet üzerinden konut almak için başvuru yapan vatandaşların 336 bin 284'ü başvuru ücretini de yatırdı. Parasını yatıranların yüzde 40'ı 2+1, yüzde 60'ı ise 3+1 konut tercih etti.

VATANDAŞ 3+1'İ TERCİH ETİ

Vatandaş yatay mimari anlayışla mahalle ve komşuluk kültürüne uygun olarak inşa edilecek konutlardan 3+1 tipinde olanı tercih etti. 2+1 daireler için gelen talep 137 bin 861 olurken, 198 bin 423 kişi tercihini 3+1 evden yana kullandı. 2+1 ve 3+1 tipinde inşa edilecek konutların büyüklükleri 75 ila 100 metrekare arasında değişecek. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeli ödeme planı oluşturulan konutların fiyatının 140 ila 210 bin TL arasında olması bekleniyor. Dairelerin şerefiyeleri de netleştikten sonra kura çekimi yapılacak.

YÜZDE 53'Ü E-DEVLET'TEN

Toplam başvuruların yüzde 53'ünün e-devlet üzerinden yapıldığı öğrenildi. Vatandaşların banka şubesine gitmeden e-devlet üzerinden 24 saat başvuru yapmasına imkan veren uygulama, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda, TOKİ, Türksat ve Ziraat Bankası ortak çalışmasıyla 16 Aralık akşamında devreye alınmıştı. 15 Ocak'a kadar e-devlet üzerinden başvurular alınmaya devam edecek.

894 LİRA TAKSİT

2+1 konutlar 894 lira, 3+1'ler ise 1.022 liradan başlayan taksitlerle satılacak. 2+1'ler için 500 lira, 3+1'ler için ise 1.000 lira başvuru bedeli alınacak. Taksit ödemeleri sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılacak. 15 Ocak'a kadar devam edecek talep toplama süreci bittikten sonra projelerin ihalesi yapılacak.

Seda Tabak
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Satılan her 2 konuttan biri kredi ile gerçekleşiyor
23 Aralık 2019 10:40		 FETÖ'cü Seyran Ateş'e genelev kredisi
23 Aralık 2019 09:48
Hazinenin borcu, 1 trilyon 274,2 milyar lira
20 Aralık 2019 17:51		 MB: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürmektedir
19 Aralık 2019 15:11
100 bin konuta, 3 günde yapılan başvuru sayısı açıklandı
19 Aralık 2019 13:37		 'Kanal İstanbul'da sona yaklaşıldı, haftaya ÇED raporu çıkacak'
19 Aralık 2019 11:06
Sosyal konutlara rağbet yüksek: Hem lüks hem ucuz
19 Aralık 2019 08:15		 Yüz bin konutta emekli belirsizliği
19 Aralık 2019 07:36
Ekim ayında 43 bin kişi ilk kez konut kredisi kullandı
18 Aralık 2019 22:18		 Faiz düştü kredili satış şahlandı
18 Aralık 2019 08:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:45 - Soru iptali sonrası hakim ve savcılık mülakat sonuçları yeniden değerlendirildi10:44 - 'Harekat bölgesinde hala teröristler var'10:34 - Ev hapsi cezası verilen 'yankesicilik' şüphelisi yine telefon çalınca tutuklandı10:22 - Park yasağına uymayan araçlar artık çekilmeyecek10:20 - Konya'da muvazzaf askerler dahil 30 şüpheliye gözaltı10:18 - Borsa güne yükselişle başladı10:12 - İETT otobüsü şarampole devrildi: 1'i ağır 12 yaralı10:05 - Sendika yönetim kurulu üyeliği sona eren memur, hangi kadroya atanır?10:03 - LGS kapsamındaki merkezi sınav için yeni soru kitapçığı yayınlandı10:00 - Kalp hastalarına soğuk ve rüzgarlı hava uyarısı
10:00 - Yanan aracın sürücüsünü polis kurtardı09:58 - Kanal İstanbul'un ÇED raporu için son söz 15 gün sonra söylenecek09:55 - Adana'da 4 ilçede sağanak nedeniyle eğitime ara verildi09:48 - Güne başlarken döviz fiyatları09:44 - Tehdit altında olan ve gelecekteki meslekler09:27 - MB'den elinde YTL bulunduranlara son uyarı09:19 - Mahkeme kararı olmadan isim değiştirilebilecek09:06 - Çalışma Bakanlığı 3 sınav sonucundan ikisini açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
MB faizleri düşürdü! Bankalarda kredi indirimleri başladı.
MTV zammına Erdoğan indirimi
2 torba kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Mahalli idarelere personel alımında yine sözlü sınav şartı getirildi
Park yasağına uymayan araçlar artık çekilmeyecek
Aygün: Birinin abisi FETÖ'cü diye, kendisi de FETÖ'cü olabilir mi?
Emekli aylığının dışında ek ödeme alan dört meslek sınıfı
Kanal İstanbul'dan büyük gemiler geçemeyecek
Kur'an kursları kapatılmıyor!
FETÖ'nün karanlık cinayetleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
güneş kremi 3
istiklal marşının arapça okutulması 1
öfori 2
gözlemlerime dayanarak 3
akıllı devletler 1
21.12.2019 göztepe vs galatasaray macı 1
çekip gitme isteği 2
her hastalığı üşütmeye bağlamak 1
malcolm thomas 1
denizli 11.komando tugayı 3
SON İLANLAR
Ilgaz Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
GASKİ Engelli İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi, 200 İl Göç Uzman Yardımcısı alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grub Geçici 2 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici Engelli 2 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam