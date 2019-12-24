Park yasağına uymayan araçlar artık çekilmeyecek		 
İETT otobüsü şarampole devrildi: 1'i ağır 12 yaralı		 
Adana'da 4 ilçede sağanak nedeniyle eğitime ara verildi		 
Tehdit altında olan ve gelecekteki meslekler		 
MB'den elinde YTL bulunduranlara son uyarı		 
Yılanlar bakın nasıl hareket ediyor? Video		 
Arabası olanlar dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

PISA patronu: Öğretmene yatırım şart!

PISA patronu olarak bilinen OECD Eğitim ve Beceriler Başkanlığı Direktörü Andreas Schleicher, Türkiye'nin PISA 2018'deki karnesini değerlendirdi. Schleicher, öğretmene yatırımın ve eğitim kalitesinin arttığını, bunun da Türkiye'yi üst sıralara taşıdığını söyledi.
 24 Aralık 2019 08:50
Yazdır
PISA patronu: Öğretmene yatırım şart!

Hürriyet Gazetesinde yer alan röportaja göre: PISA patronu olarak bilinen OECD Eğitim ve Beceriler Başkanlığı Direktörü Andreas Schleicher, Türkiye'nin PISA 2018'deki karnesini değerlendirdi. Schleicher, öğretmene yatırımın ve eğitim kalitesinin arttığını, bunun da Türkiye'yi üst sıralara taşıdığını söyledi. 2023 Eğitim Vizyonu'nu olumlu bulan direktör, "Sınav sistemi değişmezse 2023 vizyonu olmaz"dedi.

Türkiye'nin PISA 2018'deki karnesini değerlendiren Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın (PISA) patronu olarak bilinen OECD Eğitim ve Beceriler Başkanlığı Direktörü Andreas Schleicher, öğretmenlere ayrılan kaynağın ve eğitim kalitesinin arttığını, bunun da Türkiye'yi üst sıralara taşıdığını söyledi.

Schleicher, "Türkiye'de öğrencinin evde ve okulda eğitime ayırdığı zaman çok fazla, OECD ortalamaların üstünde. Ama eğitimin verimliliğinde ciddi çekincelerimiz var. Türkiye, öğretmen eğitimine yatırım yapmalı. Öğrenci, öğretmenin kalitesi kadar eğitim alabilir. Müfredat ve kitap bir yere kadar öğretir. Öğretmeni kendini geliştirebileceği bir meslek erbabı haline getirmeniz şart" dedi.

Röportajın devamını okumak için Tıklayınız.

Hürriyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AÖF sınav sonuçları açıklandı
21 Aralık 2019 00:12		 MYO'larda iş yeri eğitimi alan engelli öğrencilerin durumu YÖK'te ele alındı
19 Aralık 2019 13:17
Eğitime 5 yılda 810 milyar lira harcandı
19 Aralık 2019 11:14		 Maltepe Üniversitesinden 2023 eğitim vizyonuna destek
18 Aralık 2019 11:51
Doç. Dr. Bolgün: OECD ortalamasının altındayız
17 Aralık 2019 20:07		 'Hayalim her çocuğun evinde kitaplığının olması'
14 Aralık 2019 20:53
Fransa'yı tercih eden Türk öğrenci sayısı 7 bin 500'ü aştı
14 Aralık 2019 20:43		 Çeyrek asırdır okula başlanılan sistemle mezun olunmuyor
10 Aralık 2019 07:11
'68 rektörün uluslararası araştırmalarda aldığı atıf sayısı sıfır!'
09 Aralık 2019 14:18		 Üniversiteler 'Uluslararası Mevlana Sempozyumu' düzenliyor
08 Aralık 2019 21:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:45 - Soru iptali sonrası hakim ve savcılık mülakat sonuçları yeniden değerlendirildi10:44 - 'Harekat bölgesinde hala teröristler var'10:34 - Ev hapsi cezası verilen 'yankesicilik' şüphelisi yine telefon çalınca tutuklandı10:22 - Park yasağına uymayan araçlar artık çekilmeyecek10:20 - Konya'da muvazzaf askerler dahil 30 şüpheliye gözaltı10:18 - Borsa güne yükselişle başladı10:12 - İETT otobüsü şarampole devrildi: 1'i ağır 12 yaralı10:05 - Sendika yönetim kurulu üyeliği sona eren memur, hangi kadroya atanır?10:03 - LGS kapsamındaki merkezi sınav için yeni soru kitapçığı yayınlandı10:00 - Kalp hastalarına soğuk ve rüzgarlı hava uyarısı
10:00 - Yanan aracın sürücüsünü polis kurtardı09:58 - Kanal İstanbul'un ÇED raporu için son söz 15 gün sonra söylenecek09:55 - Adana'da 4 ilçede sağanak nedeniyle eğitime ara verildi09:48 - Güne başlarken döviz fiyatları09:44 - Tehdit altında olan ve gelecekteki meslekler09:27 - MB'den elinde YTL bulunduranlara son uyarı09:19 - Mahkeme kararı olmadan isim değiştirilebilecek09:06 - Çalışma Bakanlığı 3 sınav sonucundan ikisini açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
MB faizleri düşürdü! Bankalarda kredi indirimleri başladı.
MTV zammına Erdoğan indirimi
2 torba kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Mahalli idarelere personel alımında yine sözlü sınav şartı getirildi
Park yasağına uymayan araçlar artık çekilmeyecek
Aygün: Birinin abisi FETÖ'cü diye, kendisi de FETÖ'cü olabilir mi?
Emekli aylığının dışında ek ödeme alan dört meslek sınıfı
Kanal İstanbul'dan büyük gemiler geçemeyecek
Kur'an kursları kapatılmıyor!
FETÖ'nün karanlık cinayetleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
marriage story 1
gözlemlerime dayanarak 3
fikir yürütmek 5
akıllı devletler 1
3'ü bir arada 1
farketmez 1
güneş kremi 3
çekip gitme isteği 2
adalet bakanının tarikat liderinin elini öpmesi 2
asansör müziği 2
SON İLANLAR
Ilgaz Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
GASKİ Engelli İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi, 200 İl Göç Uzman Yardımcısı alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grub Geçici 2 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici Engelli 2 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam