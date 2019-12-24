PISA patronu: Öğretmene yatırım şart!

Hürriyet Gazetesinde yer alan röportaja göre: PISA patronu olarak bilinen OECD Eğitim ve Beceriler Başkanlığı Direktörü Andreas Schleicher, Türkiye'nin PISA 2018'deki karnesini değerlendirdi. Schleicher, öğretmene yatırımın ve eğitim kalitesinin arttığını, bunun da Türkiye'yi üst sıralara taşıdığını söyledi. 2023 Eğitim Vizyonu'nu olumlu bulan direktör, "Sınav sistemi değişmezse 2023 vizyonu olmaz"dedi.

Türkiye'nin PISA 2018'deki karnesini değerlendiren Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın (PISA) patronu olarak bilinen OECD Eğitim ve Beceriler Başkanlığı Direktörü Andreas Schleicher, öğretmenlere ayrılan kaynağın ve eğitim kalitesinin arttığını, bunun da Türkiye'yi üst sıralara taşıdığını söyledi.

Schleicher, "Türkiye'de öğrencinin evde ve okulda eğitime ayırdığı zaman çok fazla, OECD ortalamaların üstünde. Ama eğitimin verimliliğinde ciddi çekincelerimiz var. Türkiye, öğretmen eğitimine yatırım yapmalı. Öğrenci, öğretmenin kalitesi kadar eğitim alabilir. Müfredat ve kitap bir yere kadar öğretir. Öğretmeni kendini geliştirebileceği bir meslek erbabı haline getirmeniz şart" dedi.

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