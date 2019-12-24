Park yasağına uymayan araçlar artık çekilmeyecek		 
İETT otobüsü şarampole devrildi: 1'i ağır 12 yaralı		 
Adana'da 4 ilçede sağanak nedeniyle eğitime ara verildi		 
Tehdit altında olan ve gelecekteki meslekler		 
MB'den elinde YTL bulunduranlara son uyarı		 
Yılanlar bakın nasıl hareket ediyor? Video		 
Arabası olanlar dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karayollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
 24 Aralık 2019 08:57
Yazdır
Karayollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan Mahallesi katılım kolunda İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı-Yenişehir ayrımı yolunun 1-4. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Bursa-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Marmaris-Gökova-Köyceğiz yolunun 29-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-6.kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Niksar-Tokat yolunun 49-50 ve 68-70. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 3-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 52-54. kilometrelerindeki Trabzon şehir geçişi ve Reşadiye Kavşağı'nda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

İspir-Erzurum yolunun 14-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 3-5 ve 14-16. kilometrelerinde tünel yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İhracatta 250 milyar dolar zor değil
24 Aralık 2019 07:30		 Elektrikte kayıp kaçak yüzde 54.9'a düştü
23 Aralık 2019 23:36
11 başlıkta Kanal İstanbul'un ÇED raporu
23 Aralık 2019 23:21		 Konut kredisi kullananlar dikkat! O ücreti geri isteyin!
23 Aralık 2019 22:16
Türkiye'de kruvaziyer turizmi atağa geçecek
23 Aralık 2019 21:23		 Termal turizmden 1 milyar dolar gelir sağlandı
23 Aralık 2019 21:18
Kuzey Marmara Otoyolu emlak piyasasını hareketlendirdi
23 Aralık 2019 20:51		 ASELSAN beyin göçünü tersine çeviriyor
23 Aralık 2019 11:21
Karayollarında durum
23 Aralık 2019 08:10		 2020 yılı ihracat yılı olsun
23 Aralık 2019 06:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:45 - Soru iptali sonrası hakim ve savcılık mülakat sonuçları yeniden değerlendirildi10:44 - 'Harekat bölgesinde hala teröristler var'10:34 - Ev hapsi cezası verilen 'yankesicilik' şüphelisi yine telefon çalınca tutuklandı10:22 - Park yasağına uymayan araçlar artık çekilmeyecek10:20 - Konya'da muvazzaf askerler dahil 30 şüpheliye gözaltı10:18 - Borsa güne yükselişle başladı10:12 - İETT otobüsü şarampole devrildi: 1'i ağır 12 yaralı10:05 - Sendika yönetim kurulu üyeliği sona eren memur, hangi kadroya atanır?10:03 - LGS kapsamındaki merkezi sınav için yeni soru kitapçığı yayınlandı10:00 - Kalp hastalarına soğuk ve rüzgarlı hava uyarısı
10:00 - Yanan aracın sürücüsünü polis kurtardı09:58 - Kanal İstanbul'un ÇED raporu için son söz 15 gün sonra söylenecek09:55 - Adana'da 4 ilçede sağanak nedeniyle eğitime ara verildi09:48 - Güne başlarken döviz fiyatları09:44 - Tehdit altında olan ve gelecekteki meslekler09:27 - MB'den elinde YTL bulunduranlara son uyarı09:19 - Mahkeme kararı olmadan isim değiştirilebilecek09:06 - Çalışma Bakanlığı 3 sınav sonucundan ikisini açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
MB faizleri düşürdü! Bankalarda kredi indirimleri başladı.
MTV zammına Erdoğan indirimi
2 torba kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Mahalli idarelere personel alımında yine sözlü sınav şartı getirildi
Park yasağına uymayan araçlar artık çekilmeyecek
Aygün: Birinin abisi FETÖ'cü diye, kendisi de FETÖ'cü olabilir mi?
Emekli aylığının dışında ek ödeme alan dört meslek sınıfı
Kanal İstanbul'dan büyük gemiler geçemeyecek
Kur'an kursları kapatılmıyor!
FETÖ'nün karanlık cinayetleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yerli otomobil 1
akıllı devletler 1
ahmet haşim çirkinliği 1
yorganı kafasına çekip uyuyanlar 5
a101 1
mtv,ehliyet,pasaport harçlarına yüzde 22 zam 3
şükretmek 1
Kali yuga 2
pazar kahvaltısı 3
nasıl desem 4
SON İLANLAR
Ilgaz Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
GASKİ Engelli İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi, 200 İl Göç Uzman Yardımcısı alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grub Geçici 2 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici Engelli 2 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam