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Çalışma Bakanlığı 3 sınav sonucundan ikisini açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı SGK denetmen yardımcılığı ve istihdam uzman yardımcılığı sınav sonuçlarını açıklarken iş müfettiş yardımcılığı sınav sonuçlarını yine açıklamadı
 24 Aralık 2019 09:06
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Çalışma Bakanlığı 3 sınav sonucundan ikisini açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı SGK denetmen yardımcılığı ve istihdam uzman yardımcılığı sınav sonuçlarını açıklarken iş müfettiş yardımcılığı sınav sonuçlarını yine açıklamadı.

İşte açıklanan sınavlar

İstihdam uzman yardımcılığı sınav sonucu için İŞKUR'dan yapılan açıklama

Kurumumuzca 11.02.2019 /22.02.2019 tarihleri arasında yapılan İstihdam Uzman Yardımcılığı sözlü sınavını asil ve yedek olarak kazananları gösterir liste aşağıda yayınlanmıştır.

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarının ilanını takip eden 7 (yedi) gün içerisinde Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne dilekçe ile itiraz edebilirler. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından incelenip itiraz süresinin bitimini takip eden en geç 7 (yedi) gün içerisinde karara bağlanarak, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

İstihdam Uzman Yardımcılığı Sınavı Sonuç Listesi için tıklayınız.

SGK denetmen yardımcılığı sonuçları için tıklayınız
Memurlar.Net
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