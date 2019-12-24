Tehdit altında olan ve gelecekteki meslekler
|24 Aralık 2019 09:44
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Teknoloji çağı artık bilimkurgu filmlerindeki gibi bir hayal değil.
Adım adım hayatımıza giren yapay zeka ve robotlar maalesef bizleri işsiz bırakacak.
Oxford Üniversitesi de bu çağa göre mesleklerin geleceğini araştırdı.
Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalara göre, ABD'deki mesleklerin yaklaşık yarısı yakında robotlar veya bilgisayarlar tarafından yapılabilecek. Bazı mesleklerde otomasyon ihtimali diğerlerine göre daha fazla.
Tehdit altında olan ve gelecekteki meslekler
HANGİ MESLEKLERİN GELECEĞİ TEHDİT ALTINDA
Araştırma sonucunda elde edilen, çeşitli mesleklere göre otomasyon risk yüzdeleri ise şu şekilde:
Tele pazarlamacı: Yüzde 99
Muhasebeci: Yüzde 94
Taksi şoförü: Yüzde 89
Barmen: Yüzde 77
Hizmetçi: Yüzde 69
Bilgisayar programcısı: Yüzde 48
Hakim: Yüzde 40
İcra memuru: Yüzde 36
İtfaiyeci: Yüzde 17
Kuaför: Yüzde 11
Grafik tasarımcı: Yüzde 8
Avukat: Yüzde 4
Tehdit altında olan ve gelecekteki meslekler
GELECEĞİN MESLEKLERİ
Veri Bilimcisi
Mesleki çevirmen
Kullanıcı deneyimi uzmanları
Sanal gerçeklik uygulama geliştiricisi
Yazılım geliştiriciler
Yapay zeka makine kalite kontrol elemanı
Dijital muhasebe
Robot kaynak operatörü
Robot mühendisliği
Yazılım mühendisliği
Siber güvenlik uzmanı
Veri tabanı yöneticiliği yazılım mühendisliği
3d çizim-lazer kesim
Arge mühendisi
Bilgisayarlı cnc makina operatörlüğü
Biyomedikal cihaz teknikeri
Dijital reklamcılık
E- ticaret uzmanı
Dil konuşma terapisti
Nano teknoloji uzmanı
Güneş enerji sistemi teknik personeli
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