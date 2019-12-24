Adana'da 4 ilçede sağanak nedeniyle eğitime ara verildi
Adana'nın merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki tüm okullarda kentte etkili olan sağanak nedeniyle bugün eğitime ara verildi.
|24 Aralık 2019 09:55
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Adana'nın 4 merkez ilçesindeki tüm okullarda sağanak nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Vali Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki ilk, orta ve lise ile dengi okulların kentte devam eden sağanak nedeniyle bugün için tatil edildiğini söyledi.
Demirtaş, sağanağın etkisini artırarak sürmesinin beklendiği bilgisi üzerine eğitime ara verme kararı aldıklarını belirtti.
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