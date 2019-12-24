LGS kapsamındaki merkezi sınav için yeni soru kitapçığı yayınlandı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 7 Haziran 2020'de yapılacak merkezi sınava yönelik hazırlanan aralık ayı örnek soru kitapçığı yayınlandı.
|24 Aralık 2019 10:03
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 7 Haziran 2020'de yapılacak merkezi sınava yönelik hazırlanan aralık ayı örnek soru kitapçığı yayınlandı.
MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik üçüncü örnek soru kitapçığını "http://odsgm.meb.gov.tr/" internet sitesinden erişime açtı.
Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.
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