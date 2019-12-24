Soru iptali sonrası hakim ve savcılık mülakat sonuçları yeniden değerlendirildi
Soru iptali sonrası hakim ve savcılık mülakat sonuçları yeniden değerlendirildi
|24 Aralık 2019 10:45
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Adalet bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama
29 Aralık 2018 Tarihinde ÖSYM Tarafından Yapılan Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavlarında Mahkemelerce Verilen Soru iptaline ilişkin Kararlar Gereğince ÖSYM'ce Yapılan Yeniden Değerlendirme Sonuçlarına Göre 1 Kasım 2019 Tarihinde Gerçekleştirilen Mülakat Sonuçları açıklanmıştır.
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