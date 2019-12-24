İstanbul'da 8'i muvazzaf 54 askere FETÖ gözaltısı
İstanbul merkezli 16 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, haklarında gözaltı kararı bulunan 8'i muvazzaf 54 askerden 34'ü yakalandı.
|24 Aralık 2019 10:53
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