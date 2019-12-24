Üniversite harç ücretleri gecikmeli olarak belirlendi

Hatırlanacağı üzere, 14 Eylül 2019 tarihli haberimizde; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 46 ncı maddesi uyarınca; üniversite öğrencilerinden ikinci öğretim ve uzaktan eğitim görenler ile halihazırda yasal süresi içinde mezun olamamış durumda olan birinci öğretim öğrencilerden güz ve bahar dönemi olmak üzere, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen rakamlara göre katkı payı/öğrenim ücreti alındığı, ancak, eğitim öğretimin tüm üniversitelerde başladığı Eylül ayının ortasına gelmemize rağmen yasal düzenlemede her yıl Haziran ayı sonuna kadar belirlenmesi gereken Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerine dair Cumhurbaşkanı Kararının Resmi Gazete'de yayımlanmadığı, ülkemizde -yasalarla- belirlenen tarihlere bile umursamaz bir kamu düzeni bulunduğundan, yeni hükümet sistemi ile birlikte sadece Cumhurbaşkanı imzasına bağlanan bu tip yıllık kararlarda dahi gecikme yaşandığını gündeme getirmiştik.

Bu haberimizden geçen üç ayı aşkın süre sonra; "2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar" 24 Aralık 2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak "30 Haziran 2019 tarihinden geçerli" olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.