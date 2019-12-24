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Termik santrallerin kapanması durumunda arz sıkıntısı beklenmiyor

Elektrik Üreticileri Derneği Başkan Yardımcısı Korkut Öztürkmen:- "Çevre mevzuatına uymayan termik santrallerin kapanması durumunda, bu santrallerin yerini doğal gaz santralleri alacaktır. Elektrik arzında bir sıkıntı yaşanmayacaktır"- "Spot doğal gaz piyasasında çok yüksek fiyat artışı beklemiyorum. Talep arttığı için biraz fiyat yükselebilir ama gaz arzında problem olmadığı için bir fiyat dalgalanması yaşanmaz"
 24 Aralık 2019 11:05
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Termik santrallerin kapanması durumunda arz sıkıntısı beklenmiyor

- Elektrik Üreticileri Derneği Başkan Yardımcısı Korkut Öztürkmen, çevre mevzuatına uymayan termik santrallerin kapanması durumunda, sistemdeki boşluğun doğal gaz santralleri tarafından telafi edilebileceğini ve elektrik arzında bir sıkıntı yaşanmayacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın termik santrallere filtre takma zorunluluğu süresini 2,5 yıl erteleyen düzenlemeyi veto etmesinin ardından, gözler toplam kapasiteleri 8 bin megavatı bulan 13 termik santrale çevrilmişti.

Söz konusu santrallerin 1 Ocak 2020'ye kadar eksiklerini tamamlaması gerekiyor. Yılbaşına kadar eksiklerini tamamlamayan santrallere cezai yaptırım uygulanacak.

Öztürkmen, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, söz konusu santrallerin yerli kaynak kullanımı nedeniyle daha fazla tercih edildiğini belirtti.

Elektrik üretiminde termik santrallerin doğal gazla ikame edilmesi durumunda gaz ithalatının da artabileceğini ifade eden Öztürkmen, şunları kaydetti:

"Söz konusu santrallerin kapanması durumunda yerini dolduracak santraller bulunuyor. Türkiye'de elektrikte 91 bin megavat kurulu güç var. Anlık olarak 50-55 bin megavat emre amade kapasitemiz var. Talebimiz her zaman bunun altında kalıyor. Önümüzdeki yıl da böyle olacaktır diye düşünüyorum. Çevre mevzuatına uymayan termik santrallerin kapanması durumunda, bu santrallerin yerini doğal gaz santralleri alacaktır. Elektrik arzında bir sıkıntı yaşanmayacaktır."

Öztürkmen, 13 termik santralin hepsinin kapanmasını beklemediğini dile getirerek, "Santrallerin çoğunda baca gazı arıtma tesisleri var ancak olmayan santraller de var. Var olan santrallerin gerekiyorsa rehabilitasyon yapması, olmayanların ise yeni yatırımlarla çevre mevzuatına uyumlu olarak çalışması gerekiyor." diye konuştu.

Yeniköy Kemerköy santralinde baca gazı arıtma, elektrostatik filtrelerin yenilenmesi ve rehabilitasyon yatırımlarının önceden başlatıldığını anımsatan Öztürkmen, "Sadece çevre yatırımı değil kapasite, verimlilik artışı ve santralin ömrünü artırma anlamında 260 milyon avro civarında büyük bir yatırım yapılıyor. Bütün zorluklara rağmen yatırıma başlayanlar da var." değerlendirmesinde bulundu.

- "Eksik yatırımların bir an önce tamamlanması gerek"

Öztürkmen, söz konusu termik santrallerin özelleştirilmesi sırasında, elektrik fiyatlarında beklentinin günümüz için 7-8 cent olarak değerlendirildiğini belirterek, bu rakamın son 2-3 yıldır 4-4,5 cent arasında olduğunu ve düşük gelir nedeniyle santrallerin yatırımlarını ötelemiş olabileceğini söyledi.

Çevre mevzuatına uymayan termik santrallere ilişkin eksik yatırımların bir an önce tamamlanması gerektiğini vurgulayan Öztürkmen, "Bu santraller bir an önce sisteme dönmeli çünkü yerli kömür şu anda hidroelektrik, rüzgar gibi kaynaklardan sonra Türkiye'deki en ucuz elektrik üretim metodu." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşanan durumun spot doğal gaz piyasasında etkisinin sınırlı olacağını ifade eden Öztürkmen, "Spot doğal gaz piyasasında çok yüksek fiyat artışı beklemiyorum. Talep arttığı için biraz fiyat yükselebilir ama gaz arzında problem olmadığı için bir fiyat dalgalanması yaşanmaz." dedi.
Anadolu Ajansı
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