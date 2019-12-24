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Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 16 sanığın yargılanmasına devam ediliyor

Duruşmada, tanıkların beyanları alınıyor
 24 Aralık 2019 11:04
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Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 16 sanığın yargılanmasına devam ediliyor

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 1'i tutuklu, 6'sı firari 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın beşinci duruşması başladı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Osman Kavala ile 8 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmayı İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson, İtalya'nın İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, Almanya'nın İstanbul Başkonsolos Vekili, Uluslararası Af Örgütü Türkiye temsilcileri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bazı CHP ve HDP milletvekilleri de takip ediyor.

Yoklamanın ardından başlayan duruşmada, tanıklar dinleniliyor.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 657 sayfalık iddianamede, Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık ve 746 müşteki bulunuyor.

İddianamede, sanıkların, 2011'den itibaren yönlendirme yaptıkları, 2013'te meydana gelen olayların ve eylemlerin finansmanıyla koordinasyonu sağladıkları belirtilerek, sanıklar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Bazı sanıkların da "mala zarar verme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması", "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "nitelikli yağma" ve "nitelikli yaralama" gibi suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala'nın ayrıca "mala zarar verme, nitelikli mala zarar verme, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el degistirmesi, kasten yaralama, neticesi sebebiyle agırlasmıs yaralama, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet ve nitelikli yagma'' suçlarından 612 yıldan 3 bin 158 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.
Anadolu Ajansı
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