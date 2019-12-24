Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
|24 Aralık 2019 11:04
|Yazdır
Bölgede sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer yoğun sis etkili oluyor.
Kara yolunun Düzce kesimi Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak ve Elmalık mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.
Güzergahta görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri de yağışın aralıklarla karla karışık sağanak şeklinde devam etmesinin beklendiğini bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Türkiye, Twitter ve Instagram kullanımında ilk sırada
24 Aralık 2019 12:53
|Bebeğiniz sizinle göz teması kurmuyorsa bunlara dikkat
24 Aralık 2019 12:23
|Şeyma Subaşı'nın tatil masraflarını Acun ödemiyormuş!
24 Aralık 2019 08:26
|Kanal İstanbul'dan büyük gemiler geçemeyecek
24 Aralık 2019 08:15
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
24 Aralık 2019 07:30
|Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti
24 Aralık 2019 05:13
|Sıcak havalar bilim insanlarını endişelendiriyor
23 Aralık 2019 23:31
|Tiyatrocu Ercan Kont huzurevinde hayatını kaybetti
23 Aralık 2019 23:21
|Netflix'in her dizisinde, uyuşturucuya özendirme, gay ve lezbiyenliğe övgü var
23 Aralık 2019 23:06
|Ankara'ya Çarşamba günü kar geliyor
23 Aralık 2019 23:04