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PKK Suriye'nin kuzeyindeki kimsesiz çocukları zorla silah altına alıyor

Terör örgütünün Suriye'nin kuzeyindeki Hol kampında esir tutulan yabancı uyruklu kimsesiz çocukları zorla silah altına aldığı, bu çocuklara Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusuna karşı kullanılmak üzere silahlı eğitim verdiği öğrenildi- Güvenlik kaynakları, söz konusu durumu YPG/PKK'nın ağır kayıplar yaşadığının, etkisiz hale getirilen ve kaçarak teslim olan örgüt mensuplarının yerine eleman temin etmekte zorluk çektiğinin ve dağılma noktasına gelen örgütün son çırpınışlarının bir göstergesi olarak nitelendirdi
 24 Aralık 2019 11:04
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PKK Suriye'nin kuzeyindeki kimsesiz çocukları zorla silah altına alıyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Hol kampında esir tutulan yabancı uyruklu kimsesiz çocukları zorla silah altına aldığı, bu çocuklara Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusuna karşı kullanılmak üzere silahlı eğitim verdiği öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mardin'in Kızıltepe ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine teslim olan teröristin ifadesi terör örgütü YPG/PKK'nın hainliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Teslim olan H.A, terör örgütünün işgal ettiği Suriye'nin Haseke kentindeki Hol kampında esir tutulan yabancı uyruklu kimsesiz çocukları zorla silah altına aldığını belirtti.

Yaşları 12-14 arasında değişen yüzden fazla çocuğa zorla silah verildiğini ifade eden terörist, verilen eğitimin ardından çocukların Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusuna karşı kullanılmak üzere Roj kampına götürüldüğünü söyledi.

Güvenlik kaynakları, söz konusu durumu YPG/PKK'nın terör örgütünün ağır kayıplar yaşadığının, etkisiz hale getirilen ve kaçarak teslim olan örgüt mensuplarının yerine eleman temin etmekte zorluk çektiğinin ve dağılma noktasına gelen örgütün son çırpınışlarının bir göstergesi olarak nitelendirdi.
Anadolu Ajansı
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