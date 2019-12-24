PKK Suriye'nin kuzeyindeki kimsesiz çocukları zorla silah altına alıyor
|24 Aralık 2019 11:04
|Yazdır
Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Hol kampında esir tutulan yabancı uyruklu kimsesiz çocukları zorla silah altına aldığı, bu çocuklara Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusuna karşı kullanılmak üzere silahlı eğitim verdiği öğrenildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mardin'in Kızıltepe ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine teslim olan teröristin ifadesi terör örgütü YPG/PKK'nın hainliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Teslim olan H.A, terör örgütünün işgal ettiği Suriye'nin Haseke kentindeki Hol kampında esir tutulan yabancı uyruklu kimsesiz çocukları zorla silah altına aldığını belirtti.
Yaşları 12-14 arasında değişen yüzden fazla çocuğa zorla silah verildiğini ifade eden terörist, verilen eğitimin ardından çocukların Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusuna karşı kullanılmak üzere Roj kampına götürüldüğünü söyledi.
Güvenlik kaynakları, söz konusu durumu YPG/PKK'nın terör örgütünün ağır kayıplar yaşadığının, etkisiz hale getirilen ve kaçarak teslim olan örgüt mensuplarının yerine eleman temin etmekte zorluk çektiğinin ve dağılma noktasına gelen örgütün son çırpınışlarının bir göstergesi olarak nitelendirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ankara'da firari terör örgütü DHKP-C şüphelisi yakalandı
24 Aralık 2019 12:34
|Kayseri'de eski doktora FETÖ'ye yardımdan hapis cezası
24 Aralık 2019 12:29
|Terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
24 Aralık 2019 12:16
|Figen Yüksekdağ hakkında 'tutukluluğun devamı' kararı
24 Aralık 2019 12:01
|FETÖ sanığı eski hakim çifte 6 yıl 3'er ay hapis cezası
24 Aralık 2019 11:46
|İstanbul'da 8'i muvazzaf 54 askere FETÖ gözaltısı
24 Aralık 2019 10:53
|FETÖ'nün karanlık cinayetleri
24 Aralık 2019 07:46
|FETÖ'den gözaltına alınan 43 askeri personel tutuklandı
23 Aralık 2019 21:53
|FETÖ'nün il sorumlusu'na 13 yıl 9 ay hapis cezası
23 Aralık 2019 21:28
|Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
23 Aralık 2019 21:09