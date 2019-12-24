'Kamu kurumlarına 'Ar-Ge' hizmeti başlatıyoruz'

- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, bürokratik mekanizmanın karar alma sürecine akademik destek sağlanması konusunda işleyen bir sistemin bulunmamasının ciddi bir eksiklik olduğunu belirterek, "Bu eksikliği gidermek için üniversite-kamu iş birliğine yönelik yeni bir Ar-Ge modeli tasarlıyoruz." dedi.

Rektör Prof. Dr. Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazi Üniversitesinden ayrılma sürecinin üzerinden geçen 1,5 yılda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin kuruluşuna ilişkin temel çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Üniversitelerinin, mevcut yerleşkesi ve yeni taşındığı birimlerde eğitim öğretim faaliyetini yürüttüğünü ifade eden Tekin, "Bu kapsamda, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Edebiyat, İletişim ve İlahiyat fakülteleri yeni yerlerinde öğretime başladı. Şu andan itibaren üniversitemiz, sağlıklı ve iyi bir ortamda eğitim hizmeti yapabilecek duruma geldi." diye konuştu.

Gazi Üniversitesinin daha çok fen, sağlık ve mühendislik bilimleri alanında, üniversitelerinin ise sosyal bilimler ve sanat alanında uzmanlaştığını dile getiren Tekin, yaklaşık 35 bin öğrenci ve bin 300'ün üzerinde akademik kadrolarının bulunduğunu anlattı.

Tekin, "Bünyemize yeni bir akademik birim eklemeyi düşünmüyoruz. Fakültelerimize yeni programların eklenmesi gündemimize gelebilir. Bu konuda YÖK ile çalışma yürütüyoruz. Üniversitemizi sosyal bilimler ve sanat alanında dünyada söz sahibi bir üniversite haline dönüştürmeyi hedefleyen bir vizyon çizdik." dedi.

Üniversitede üretilen bilimsel bilginin, dünya çapındaki akademik çevrelerde savunulabilmesinin ve hegemonyayı etkileyebilmesinin önemine işaret eden Tekin, "Türkiye'nin kamu politikaları, siyasi duruşu, uluslararası ilişkileri ve bütün yeniliklerini dünya akademik camiasında görünür hale getirebilecek bir üniversite olmayı hedefliyoruz. Akademik kadromuz ve geçmişimiz bu hedef için yeterli." değerlendirmesinde bulundu.

- Bürokrasi tecrübesiyle üniversite-kamu iş birliği modelini geliştirdi

Tekin, Türkiye'de üniversitelerin "meslek elemanı yetiştiren kurumlar olduğu" algısını da ortadan kaldırmaya çabaladıklarını, bu yönde çalışma başlattıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bürokrasideki 8 yıllık tecrübem, bürokratik mekanizmanın karar alma sürecinde akademik desteğin sağlanması konusunda işleyen bir sistemin bulunmamasının ciddi bir eksiklik olduğunu gösterdi. Bu eksikliği gidermek için üniversite-kamu iş birliğini temin etmeyi ve kamunun uygulamaya geçirdiği politikalara yönelik öneri, eleştiri ve değerlendirmelerin bilimsel ortamlarda yapıldığı, bu yönüyle kamuya bir nevi Ar-Ge hizmeti verecek bir modeli tasarlıyoruz. Bu modelde kamu ile ortak araştırma merkezleri açarak hem bilimsel yayın hem de uluslararası standartlarla kamu politikalarının geliştirilmesini hedefliyoruz. İhtiyacı bulunan bütün bakanlıklarımız ve kamu kurumlarımıza bu anlamda hizmet sunma amacıyla iş birliği yapmaya hazırız."

Üniversitenin vizyonuna "ülkeye katkı sağlayacak akademik birikim" hedefini yerleştirdiklerine işaret eden Tekin, "Bu anlamda akademisyenler akademik yayın, siyasi ve bürokratik mekanizma da kamu politikaları geliştiriyor. Kamu kurumlarına akademik destek vermeye hazırız. Böylece hem üniversite olarak yapacağımız yayınlarda yurt içi ve dışında kamu politikalarının doğru anlaşılması sürecine yardımcı olacak yayınlar yapacağız hem de üretilen akademik bilginin kamu politikalarına, bürokrasiye ve kamunun işleyişine katkı sağlamasına yardımcı olacağız." diye konuştu.

- "Adalet Bakanlığı ile ortak araştırma merkezi açıyoruz"

Belirledikleri vizyon çerçevesinde çalışma alanlarına giren bakanlıklarla iş birliğine gittiklerini kaydeden Tekin, bu kapsamdaki ilk protokolü Adalet Bakanlığı ile imzaladıklarını ifade etti.

Protokol kapsamında, üniversitelerinin, hukuk ve adalet alanında politika geliştirmeye yönelik araştırmalar yapacağını ve proje hazırlayacağını belirten Tekin, "Bu alanda Bakanlık ile ortak bir araştırma merkezi kuracağız. Çok güçlü bir akademik geçmişi bulunan Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler ve Edebiyat fakültelerimiz, Bakanlığın her türlü çalışmasına ilişkin bilimsel veriler üretebilecek." bilgisini paylaştı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile gerekli görüşmeleri yaptıklarını dile getiren Tekin, bu alanda açacakları araştırma merkezini, Adalet Bakanlığı ve üniversitenin birlikte şekillendireceğini söyledi.

- "Bilimsel yayınlar için sağlıklı veri akışı olacak"

Prof. Dr. Tekin, üniversite-kamu iş birliğindeki yeni Ar-Ge modelinin, sağlıklı veri akışının bilimsel yayınlarda kullanılmasının önünü açacağına işaret ederek, "Diğer yandan kamu kurumlarının ihtiyacı olan akademik danışmanlığa da imkan vererek, sıkıntıyı iki taraflı giderip üretilen akademik bilginin çok kullanılır hale gelmesi için çalışacağız." dedi.

Üniversite-kamu iş birliğinde Ar-Ge modellerini uygulamak üzere diğer kamu kurumlarıyla görüşmelerinin sürdüğünü kaydeden Tekin, "Bu şekilde yepyeni bir üniversite modeli kurguladığımızı düşünüyorum. Yaptığımız akademik yayınlar topluma mal olacak ve kamu politikasını yapan ve uygulayan kişiler, ihtiyaç duydukları akademik desteği alabilecek." diye konuştu.

- "Devasa bir tasarım yapıyoruz"

Üniversitede, fakültelerde üretilen eser ile ürünlerin kamuya açık sergilenebildiği bir alan oluşturma çalışmalarını da sürdürdüklerini belirten Tekin, "Bir anlamda sosyal bilimler ve sanatla ilgili bütün etkinliklerin karşılıklı şekilde interdisipliner biçimde birbirini besleyerek yürüdüğü ve bunları sergileme imkanının bulunduğu devasa bir tasarım yapıyoruz." ifadelerini kullandı.