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Demirtaş: Davutoğlu'nun dinleme yeteneği yok

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ahmet Davutoğlu'nu yakından tanıdığını belirterek, "Böylesi bir 'stratejik dehanın' yapması gereken en anlamlı şey, geçmiş yıllar nedeniyle samimi bir özür ve özeleştiridir" ifadeleriyle eleştirdi.
 24 Aralık 2019 11:28
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Demirtaş: Davutoğlu'nun dinleme yeteneği yok

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, yeni partiler ve Davutoğlu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Program ve siyasi çizgileri bir yana, Davutoğlu'nun 'dinleme' diye bir yeteneği yok. Sadece konuşur. Dinliyor gibi göründüğünde de içinden konuşmaya devam eder." diye konuştu.

Babacan'ın yeni parti kurma girişimi

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'ın sorularını yanıtlayan Demirtaş, yeni partilere ilişkin dikkat çeken şu açıklamaları yaptı: Türkiye'nin demokratik ilkelerde buluşmaya acilen ihtiyacı var. Her siyasi akım buna katkı sunduğu oranda anlamlı ve kalıcı bir iş yapmış olacaktır.

Babacan'ların ne yapacaklarını biz de dikkatle izliyoruz...

Fakat şunu da samimiyetle belirtmeliyim, toplumun yegane kurtuluş umudu sol-demokratik çizgidedir. Asıl büyütülmesi ve iktidara taşınması gereken sol bloktur... AK Parti sonrası iktidarda, HDP dahil, sol güçler de mutlaka olmalıdır. En makul olanı ise bu yıkım döneminin ağır tahribatlarını giderecek iki üç yıllık bir 'demokrasiye geçiş koalisyonu hükümeti' kurmak olacaktır.
Cumhuriyet
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