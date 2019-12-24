MHP lideri Bahçeli'den 'Kanal İstanbul' açıklaması		 
Bakan Kurum: İBB, Meclis kararı olmadan protokolden çekilemez		 
Zabıt katibine 'zimmet' suçundan 11 yıl 3 ay hapis		 
'25 milyonu kabul etseydim inşaatım mühürlenir miydi?'		 
Ankara Adliyesinde 'Seri Muhakeme Bürosu' kuruldu		 
Yılanlar bakın nasıl hareket ediyor? Video		 
Arabası olanlar dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'25 milyonu kabul etseydim inşaatım mühürlenir miydi?'

Sinan Aygün'ün Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alarak ortaya attığı 'Benden 25 milyon lira istediler' iddiasıyla başlayan 'rüşvet ' tartışması devam ediyor.
 24 Aralık 2019 11:52
Yazdır
'25 milyonu kabul etseydim inşaatım mühürlenir miydi?'

Sinan Aygün'ün Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alarak ortaya attığı 'Benden 25 milyon lira istediler' iddiasıyla başlayan 'rüşvet ' tartışması devam ediyor. Tartışmanın merkezindeki isim Sinan Aygün dün gece CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programındaydı. Aygün dün yaptığı basın toplantısında dile getirdiği iddia ve ithamlarını ve bunlara dayanak oluşturduğunu belirttiği belgeleriyle ilgili sorulara cevap verdi. Sinan Aygün, programa katılan gazetecilerden gazeteci Necdet Saraç'a 25 milyonu kabul etseydim, bir benim inşaatım mühürlenecek miydi?" diye sordu. Saraç da "Mühürlenmezdi büyük ihtimalle" yanıtını verdi. Aygün, 'Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu 25 milyondan haberi var mıydı?' sorusuna da 'Yüzde bir milyon vardı' diye cevap verdi.

Yayına iddiaların karşı tarafında yer alan isimlerden Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi avukat Haydar Demir de katıldı. Demir Aygün'ün iddialarına cevap verdi. Demir, ilk olarak Aygün'ün 'Benden 25 milyon lira istendi' dediği ve kendi ofisinde yapıldığını söylediği görüşmenin 'planlı' olmadığını söyledi.

Sinan Aygün'ün kız kardeşi Sibel Aygün'ün de meclis üyesi olduğunu, onunla görüşmek için Sinan Aygün'ün de ofisinin bulunduğu binaya gittiklerini söyleyen Demir, 'Oraya Sinan Aygün ile görüşmeye gitmedik. Sinan Aygün'ü orada göreceğimizi de bilmiyoruz. Kardeşi Sibel Hanım ile görüşmeye gittik. ' dedi. Burada Sinan Aygün ile karşılaştıklarını ve onun talebiyle 'nezaketen' ofisine gittiklerini anlattı. 'Oraya gitmemiz için başkanımız Mansur Yavaş'ın bir talimatı veya bilgisi kesinlikle söz konusu değil' diyen Demir diğer meclis üyesi arkadaşlarının da bilgisinin olmadığını belirtti.

"İMAR KONUSUNU AYGÜN AÇTI"

'25 Milyon lira' konusunun Aygün'ün yapmayı taahhüt ettiği okula dair olduğunu ve okulun ne kadara mal olabileceği konuşulurken yanındaki arkadaşı meclis üyesi Berkay Gökçınar tarafından telaffuz edildiğini de söyledi. Demir, bunun kesinlikle bir rüşvet veya benzer bir durumla alakası olmadığını da belirterek okul ve imar konusunun da Aygün tarafından açıldığını söyledi. Demir, kendilerine iftira atıldığını ve haksız yere itham edildiklerini de ekledi.

MANSUR YAVAŞ'IN AÇIKLAMASINI HATIRLATTI

Okulun maliyetinin en fazla 7 milyon olabileceğini söyleyen Sinan Aygün de buna karşılık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir televizyon programında bu konuya dair yaptığı açıklamayı hatırlatarak, Yavaş'ın iki meclis üyesinin Sinan Aygün ile görüşmek için diğer meclis üyeleri tarafından gönderildiğini anlattığı bölümün kaydını dinletti. Daha sonra programa yine Sinan Aygün'ün anlatımlarında adı geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu katıldı.

KUŞOĞLU: NEDEN İSMİMİ KARIŞTIRIYORSUNUZ

Kuşoğlu da Aygün'e 'Neden benim ismimi karıştırıyorsunuz?' diye sordu. Aygün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bu konuyu konuştuğunda kendisini Kuşoğlu'na yönlendirdiğini söyledi. Kuşoğlu da Kılıçdaroğlu'nun bu konuda kendisiyle bir görüşme yapmadığını, kendisine herhangi bir bilgi vermediğini söyledi. Kuşoğlu, kendisinin Ankara dışında olduğu için Kılıçdaroğlu'nun kendisine ulaşamamış olabileceğini de sözlerine ekledi. Aygün, bunun üzerine Kuşoğlu'ndan özür diledi.

Aygün kendisiyle yapıldığını söylediği görüşmeye dair kayıtları da konu savcılıkta olduğu için açıklayamayacağını söyledi. Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na CHP'den aday olması için 'FETÖ imamı' olduğunu söylediği bir kişi tarafından ikna edildiği iddiasını ortaya atan Aygün bu kişinin şimdi firari olduğunu da söyledi.

"25 MİLYONU KABUL ETSEYDİM, İNŞAATIM MÜHÜRLENİR MİYDİ"

Sinan Aygün, "Necdet bey size bir şey sorayım mı? Ben bu okul işini halletseydim, 25 milyonu kabul etseydim, bir benim inşaatım mühürlenecek miydi?" diye sordu. Necdet Saraç ise "Mühürlenmezdi büyük ihtimalle." dedi.
CNN Türk
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
27 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MHP lideri Bahçeli'den 'Kanal İstanbul' açıklaması
24 Aralık 2019 13:09		 İmamoğlu: Yüzümüzü 16 milyona dönmeliyiz
24 Aralık 2019 13:02
Bakan Kurum: İBB, Meclis kararı olmadan protokolden çekilemez
24 Aralık 2019 12:43		 Demirtaş: Davutoğlu'nun dinleme yeteneği yok
24 Aralık 2019 11:28
BM Raportörü: Kaşıkçı davasında alınan karar herkes tarafından kınanmalı
24 Aralık 2019 11:13		 'Harekat bölgesinde hala teröristler var'
24 Aralık 2019 10:44
Aygün ve Yavaş'ın 'rüşvet' düellosu sürüyor
24 Aralık 2019 07:59		 Akdeniz'de ateşle oyun
24 Aralık 2019 06:10
Kütahya Valiliğinden askeri birliklerdeki gıda zehirlenmesiyle ilgili açıklama
24 Aralık 2019 05:17		 Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
24 Aralık 2019 03:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:11 - Borsa, 113.000 puanı aştı13:09 - MHP lideri Bahçeli'den 'Kanal İstanbul' açıklaması13:05 - Adalar Kaymakamlığı, itlaf edilen atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunacak13:02 - İmamoğlu: Yüzümüzü 16 milyona dönmeliyiz12:59 - Doğu Anadolu için fırtına, Batı Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı12:58 - Gümrükte el konulan araçların sahiplerine iadesi için ek süre12:53 - Türkiye, Twitter ve Instagram kullanımında ilk sırada12:51 - 'Bölgesel Kalkınma Fonu' ile 'Teknoloji ve İnovasyon Fonu' kuruldu12:49 - 25 yıl saklandı, koyun otlatırken yakalandı12:47 - Çeyrek altın ne kadar oldu?
12:43 - Bakan Kurum: İBB, Meclis kararı olmadan protokolden çekilemez12:41 - Zabıt katibine 'zimmet' suçundan 11 yıl 3 ay hapis12:37 - Ceren'in katili, 'akıl sağlığı' raporu için Elazığ'a sevk edildi12:34 - Ankara'da firari terör örgütü DHKP-C şüphelisi yakalandı12:29 - Kayseri'de eski doktora FETÖ'ye yardımdan hapis cezası12:26 - İcradan satılık... 950 bin TL'lik aracın fiyatı 475 bin TL12:23 - Bebeğiniz sizinle göz teması kurmuyorsa bunlara dikkat12:18 - Karadeniz'deki 58 orman yangınından 45'i kontrol altında
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
2 torba kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
MB faizleri düşürdü! Bankalarda kredi indirimleri başladı.
Park yasağına uymayan araçlar artık çekilmeyecek
MTV zammına Erdoğan indirimi
Mahalli idarelere personel alımında yine sözlü sınav şartı getirildi
Hali hazırda güvenlik soruşturması yapılabilir mi?
Emekli aylığının dışında ek ödeme alan dört meslek sınıfı
Aygün: Birinin abisi FETÖ'cü diye, kendisi de FETÖ'cü olabilir mi?
Kanal İstanbul'dan büyük gemiler geçemeyecek
Tehdit altında olan ve gelecekteki meslekler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlüğün aydınlatıcı misyonu 3
şükretmek 1
pilli bebek 2
çekip gitme isteği 2
saçını kestirmek 1
a101 1
istanbul kanalı 1
yanlış anlaşılan şarkı sözleri 1
İnsanım uyumsuzum öyleyse varım 3
iğneden korkma 5
SON İLANLAR
Ilgaz Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
GASKİ Engelli İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi, 200 İl Göç Uzman Yardımcısı alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grub Geçici 2 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici Engelli 2 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam