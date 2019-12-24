Şehidin planını çizdiği ev hayalini ailesi gerçekleştirdi

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2016'da düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 23 yaşında şehit düşen özel harekat polisi İdris Bolat'ın köyünde ev yaptırma hayalini, ailesi gerçekleştirdi.

Memleketi Amasya'nın Taşova ilçesi Karamuk köyüne ev yaptırmayı hayal eden İdris Bolat, şehit olmadan kısa süre önce bunun planını da çizdi. Baba Osman Bolat, bu plana uygun ev yaptırarak, şehit oğlunun hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Anne Hatice Bolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit oğlunun Karamuk köyünde büyüdüğünü söyledi.

Oğlunun hep çok sevdiği köyünde yaşamak istediğini belirten Bolat, yaptırdıkları evin bir odasında onun hatıralarını yaşattıklarını dile getirdi.

Oğlunun bekar olduğunu anlatan Bolat, şöyle konuştu:

"İdris, küçüklüğünden itibaren sessiz, efendi, dürüst bir çocuktu. Ailesine çok saygılı, akrabalarına çok düşkündü. Vatan sevgisinden dolayı bu mesleği seçti. Masa başında oturmayı düşünmezdi hiç, gönüllü olarak özel harekat polisliğini seçti. Mesleğini çok seviyordu, en büyük aşkı vatandı onun. Ona ilk hedef vurmayı, boncuk tabancasından öğretmiştim. Bu evin projesini kendi çizmişti, bu ev onun hayali. Biz de onun hayalini gerçekleştirdik."

- "Şehit amcasının öcünü almak istiyordu"

Baba Osman Bolat ise oğlunun çizdiği ev planına tamamen sadık kaldıklarını ifade ederek, "Çok hayalimiz vardı. Onunla köye ev yaptıracaktık, hayvancılık yapacaktık ama olmadı." dedi.

Kardeşinin de şehit olduğunu belirten Bolat, "Allah devlete zeval vermesin, devletimize güveniyoruz. Allah, devlete, askerimize, polisimize güç versin. Devlet hep yanımızda, Vali, Emniyet Müdürü sürekli gelir, halimizi hatırımızı sorar. Özel harekatçı olmasının en büyük sebebi, şehit amcasının öcünü almak istiyordu, 'Onun kanını yerde bırakmayacağım.' diyordu. Şehit amcasının adını taşıdığı için bunu istiyordu." ifadelerini kullandı.

Yüksekova'daki terör operasyonunda şehit düşen özel harekat polisi İdris Bolat'ın cenazesi, Diyarbakır'da 1991'de şehit düşen, adını aldığı amcası er İdris Bolat'ın kabrinin yanında defnedilmişti.