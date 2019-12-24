Terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu
|24 Aralık 2019 12:16
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Terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu, 2014 yılında terör örgütü PKK/KCK'ya katılan, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kaydı bulunan "Diyar" kod adlı terörist M.K, terör örgütünün kamplarından kaçtı.
Nusaybin ilçesi sınırında güvenlik güçlerine teslim olan M.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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