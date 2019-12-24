Bebeğiniz sizinle göz teması kurmuyorsa bunlara dikkat
|24 Aralık 2019 12:23
|Yazdır
Medicana Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Opr. Dr. Ömer Faruk Tabar, ailelerin çocuklarıyla göz teması kuramamasının birçok sağlık sorunlarını da beraberinde getireceğini söyledi.
Yeni doğan bebeklerin göz kontrollerinin önemine değinen Medicana Bursa Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümünden Opr. Dr. Ömer Faruk Tabar, 1 ayını dolduran bebeklerin anne ve aileleriyle göz teması kurmaya başladığını söyledi. Tabar, "Gelecekte dünyamızı emanet edeceğimiz çocuklarımızın ilk göz sağlıkları çok önemlidir. Çocukların ilk göz muayenelerinde doğumsal sorunların erken teşhisleri, erişkinlerden daha önemlidir. Çünkü bu sorunlar ileride çocukların görmelerinde geri dönüşü olmayan sıkıntılar ortaya çıkarabilir. İlk göz muayenesi 3'üncü ayını doldurduğunda yapılmaktadır. Bu dönem içerisinde yapılan muayenede çocuklarda herhangi bir bozukluk tespit edilmediği takdirde, 1 yıl sonra tekrar muayene edilmesi önerilmektedir. Çocuklar 1 ayını doldurduğunda genellikle anneleriyle göz temasında bulunmaya başlarlar. Bir anne çocuğu ile göz temasını iyi kuramadığını tespit ettiğinde en kısa sürede bir uzmana başvurması gerekmektedir. Göz teması kuramamasında birçok sebep vardır" dedi.
Çocuğun gözündeki şekil değişikliğinde göz kapağı düşüklüğü olabileceğini belirten Tabar, "Bunun hemen müdahale ile kaldırılması gerekmektedir. İleride göz tembelliğine sebep olabilmektedir. Şekil değişikliğinde şaşılık da olabilir. Renk değişikliğinde ise, katarak sorunu ortaya çıkabilir. 3'üncü ayda şaşılık varsa, periyodik olarak çocuğun takip edilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, çocuklar yüksek hipermetrop ile doğabilir. Bunların sıkı bir takip ile 1 yaşına kadar düştüğünü gözlemlemekteyiz. 1,5 yaşından sonra ise gözlük ile tedavi edilmesi gerekmektedir" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye, Twitter ve Instagram kullanımında ilk sırada
24 Aralık 2019 12:53
|Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
24 Aralık 2019 11:04
|Şeyma Subaşı'nın tatil masraflarını Acun ödemiyormuş!
24 Aralık 2019 08:26
|Kanal İstanbul'dan büyük gemiler geçemeyecek
24 Aralık 2019 08:15
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
24 Aralık 2019 07:30
|Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti
24 Aralık 2019 05:13
|Sıcak havalar bilim insanlarını endişelendiriyor
23 Aralık 2019 23:31
|Tiyatrocu Ercan Kont huzurevinde hayatını kaybetti
23 Aralık 2019 23:21
|Netflix'in her dizisinde, uyuşturucuya özendirme, gay ve lezbiyenliğe övgü var
23 Aralık 2019 23:06
|Ankara'ya Çarşamba günü kar geliyor
23 Aralık 2019 23:04