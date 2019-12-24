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Bakan Kurum: İBB, Meclis kararı olmadan protokolden çekilemez

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı"nı açıkladı. Kurum, "Kanal İstanbul Projesi'yle İstanbul'a trafik, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla nefes aldıracak iki örnek akıllı şehri de yapacağız. İBB'nin tek taraflı protokolden çekilme hakkı yoktur" dedi.
 24 Aralık 2019 12:43
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Bakan Kurum: İBB, Meclis kararı olmadan protokolden çekilemez

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum doğal koruma alanı büyüklüğünü yüzde 9'dan yüzde 17'ye çıkaracaklarını söyledi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

"Tarımdan sanayiye, ulaşımdan yeşil alanlara kadar şehirlerimizin 100 yıllık planlamalarını yapıyor, Türkiye Mekansal Strateji Planımızı tamamlıyoruz.

Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nda 26 ana, 14 alt olmak üzere toplam 40 eylemi belirledik.

Merkezinde insan olan kentsel dönüşümle; afetlere hazır, kimlikli, kişilikli, engelli dostu marka şehirler inşa ediyoruz.

Medeniyetimizin mirası, mahalle kültürü ve yatay mimariyi esas alan bir anlayışla, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için sosyal konutlar üretiyoruz.

Millet Bahçeleri, ekolojik koridorlar ve yeşil alanlarımızı arttırıyor; kişi başına düşen yeşil alan miktarımızı 8'den 15 metrekareye çıkarıyoruz.

Şehrin önceliği neyse onu başa alacağız. Yatırımlarımızn boşa gitmesine mani olacağız. İl il yaşanabilir şehir endeksi oluşturacağız. Düzenli ölçümlerle şehirlerimizin değişimlerini inceleyeceğiz.

Kanal İstanbul Projesi'yle İstanbul'a trafik, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla nefes aldıracak iki örnek akıllı şehri de yapacağız.

İBB'NİN TEK TARAFLI PROTOKOLDEN ÇEKİLME HAKKI YOK

Kanal İstanbul'a ilişkin Dün ÇED sürecini tamamladık. 10 gün içerisinde olumlu veya olumsuz eleştirileri alacağız. Rapor hazırlanırken üniversitelerimizle, sivil toplum örgütlerimizle ortak bir çalışma yürütülmüştür. İBB ile birlikte süreci yönettik. İBB'nin tek taraflı protokolden çekilme hakkı yoktur. Biz hiçbir şekilde arsa rantına müsade etmedik. Sürekli çıkıp da 16 milyon İstanbulluya hizmet ediyoruz demekle belediye başkanlığı olmuyor, yapılmıyor. Belediye başkanlığı vatandaşa hizmetle yapılıyor. 6 aylık süreçte sayın başkanın ne yaptığını sormak lazım. Biz de 82 milyon vatandaşımız için taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz" Arsa sahipleri plan çerçevesinde haklarını alacaktır, plan Belediye Meclisi'nden geçecektir ve o plan çerçevesinde yürütülecektir." dedi.
Memurlar.Net
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