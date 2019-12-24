25 yıl saklandı, koyun otlatırken yakalandı
|24 Aralık 2019 12:49
|Yazdır
Muş'ta 25 yıl önce "kan davası" nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı silahlı kavganın faillerinden olduğu gerekçesiyle aranan zanlı, koyun otlatırken yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Mayıs 1994'te Sürügüden köyünde 11 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayıyla ilgili aranan ve Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Kan gütme saikiyle öldürme" suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali Toksun'un Muş'un merkez Boyuncuk köyünde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
- Koyun sürüsünün içine gizlenmeye çalıştı
Jandarma ekiplerinin köyde arama yaptığını fark eden Toksun, otlattığı koyun sürüsünün içine gizlenerek kurtulmaya çalıştı.
Ekipler, Toksun'u saklandığı yerde üzerinde sahte kimlikle yakaladı.
Gözaltına alınan Toksun, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Zabıt katibine 'zimmet' suçundan 11 yıl 3 ay hapis
24 Aralık 2019 12:41
|Ceren'in katili, 'akıl sağlığı' raporu için Elazığ'a sevk edildi
24 Aralık 2019 12:37
|Minik Alperen'in ölümüne ilişkin müfettişler hakim karşısında
24 Aralık 2019 12:17
|İmamoğlu ve babasının 'dolandırıcılık' davasına devam edildi
24 Aralık 2019 12:02
|Soba gazından zehirlenen kadın öldü, iki çocuğu hastaneye kaldırıldı
24 Aralık 2019 11:57
|Liseliyi bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs tekrar gözaltında
24 Aralık 2019 11:44
|Şanlıurfa'da FETÖ'nün 'askeri yapılanması' operasyonunda 12 tutuklama
24 Aralık 2019 11:09
|Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 16 sanığın yargılanmasına devam ediliyor
24 Aralık 2019 11:04
|Ev hapsi cezası verilen 'yankesicilik' şüphelisi yine telefon çalınca tutuklandı
24 Aralık 2019 10:34
|Konya'da muvazzaf askerler dahil 30 şüpheliye gözaltı
24 Aralık 2019 10:20