MHP lideri Bahçeli'den 'Kanal İstanbul' açıklaması		 
Bakan Kurum: İBB, Meclis kararı olmadan protokolden çekilemez		 
Zabıt katibine 'zimmet' suçundan 11 yıl 3 ay hapis		 
'25 milyonu kabul etseydim inşaatım mühürlenir miydi?'		 
Ankara Adliyesinde 'Seri Muhakeme Bürosu' kuruldu		 
Yılanlar bakın nasıl hareket ediyor? Video		 
Arabası olanlar dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doğu Anadolu için fırtına, Batı Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı

Batı Karadeniz'de bu geceden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak beklenirken, Doğu Anadolu'da yarın fırtınanın etkili olması öngörülüyor
 24 Aralık 2019 12:59
Yazdır
Doğu Anadolu için fırtına, Batı Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı

Batı Karadeniz'de bu geceden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak beklenirken, Doğu Anadolu'da yarın fırtınanın etkili olması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Batı Karadeniz'de devam eden yağışlar bu geceden itibaren etkisini artıracak. Yarın gece saatlerine kadar Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan, Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yarın fırtınanın etkili olması öngörülüyor. Hakkari il geneli ile Van'ın güney, Siirt ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli fırtına bekleniyor. Bununla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışının sebep olacağı başta tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kriz merkezi oluşturuldu! 10 ilçede 22 yangın
23 Aralık 2019 23:46		 74 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
23 Aralık 2019 23:13
Gramajı düşük ekmekler vatandaşa ücretsiz dağıtıldı
23 Aralık 2019 22:33		 Edirne'de sağanak etkili oldu
23 Aralık 2019 21:48
İzmir'de yollar göle döndü, binalara su doldu!
23 Aralık 2019 20:09		 Sivas'taki 'Uyuz Gölü' uyuz hastalığına iyi geliyor
23 Aralık 2019 20:05
2,5 saatlik yol 40 dakikaya düştü
23 Aralık 2019 20:01		 İzmirliler yağmur altında 'su kuyruğu'nda
23 Aralık 2019 18:57
Yeşilyurt Apartmanı bölgesindeki kentsel dönüşüm tamamlandı
23 Aralık 2019 16:18		 Ardahan'ın 27 yıllık baro hayali gerçekleşti
23 Aralık 2019 16:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:14 - FETÖ'den yargılanan eski astsubaya etkin pişmanlık indirimi13:11 - Borsa, 113.000 puanı aştı13:09 - MHP lideri Bahçeli'den 'Kanal İstanbul' açıklaması13:05 - Adalar Kaymakamlığı, itlaf edilen atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunacak13:02 - İmamoğlu: Yüzümüzü 16 milyona dönmeliyiz12:59 - Doğu Anadolu için fırtına, Batı Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı12:58 - Gümrükte el konulan araçların sahiplerine iadesi için ek süre12:53 - Türkiye, Twitter ve Instagram kullanımında ilk sırada12:51 - 'Bölgesel Kalkınma Fonu' ile 'Teknoloji ve İnovasyon Fonu' kuruldu12:49 - 25 yıl saklandı, koyun otlatırken yakalandı
12:47 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:43 - Bakan Kurum: İBB, Meclis kararı olmadan protokolden çekilemez12:41 - Zabıt katibine 'zimmet' suçundan 11 yıl 3 ay hapis12:37 - Ceren'in katili, 'akıl sağlığı' raporu için Elazığ'a sevk edildi12:34 - Ankara'da firari terör örgütü DHKP-C şüphelisi yakalandı12:29 - Kayseri'de eski doktora FETÖ'ye yardımdan hapis cezası12:26 - İcradan satılık... 950 bin TL'lik aracın fiyatı 475 bin TL12:23 - Bebeğiniz sizinle göz teması kurmuyorsa bunlara dikkat
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
2 torba kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
MB faizleri düşürdü! Bankalarda kredi indirimleri başladı.
Park yasağına uymayan araçlar artık çekilmeyecek
MTV zammına Erdoğan indirimi
Mahalli idarelere personel alımında yine sözlü sınav şartı getirildi
Hali hazırda güvenlik soruşturması yapılabilir mi?
Emekli aylığının dışında ek ödeme alan dört meslek sınıfı
Aygün: Birinin abisi FETÖ'cü diye, kendisi de FETÖ'cü olabilir mi?
Kanal İstanbul'dan büyük gemiler geçemeyecek
Tehdit altında olan ve gelecekteki meslekler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
akıllı devletler 1
yorganı kafasına çekip uyuyanlar 5
değer mi hiç sorusu 1
Erdogan'in filtre yasasını veto etmesi 1
22.12.2019 fenerbahce vs besiktas maci 3
istavrit 2
İnsanım uyumsuzum öyleyse varım 3
yılın son günü 2
sözlüğün aydınlatıcı misyonu 3
canan karatay 4
SON İLANLAR
Ilgaz Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
GASKİ Engelli İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi, 200 İl Göç Uzman Yardımcısı alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grub Geçici 2 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici Engelli 2 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam