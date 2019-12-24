Adalar Kaymakamlığı, itlaf edilen atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunacak
Adalar Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak
|24 Aralık 2019 13:05
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Adalar Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak.
Kaymakamlık, faytoncuların kullandığı 81 atın ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmesi üzerine, atların sahipleri hakkında bugün saat 15.00'te Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesi sunacak.
Adalar'da geçen hafta, 2019 yılı sonbahar ruam taramasına tabi tutulan atlardan 81'i, bu hastalığın tespit edilmesi üzerine itlaf edilmiş, İstanbul Valiliği de Adalar'daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulmasını 3 ay süreyle durdurmuştu.
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