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Belediye, çalışanlarına 6 aydır maaş ödemiyor

AK Parti'li Bitlis Adilcevaz Belediyesi'nde çalışan işçiler, 3 yıldır düzensiz maaş alamadıkları gibi bir kısım da son 6 aydır da hiç ücretlerini almadıkları öğrenildi.
 24 Aralık 2019 13:13
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Belediye, çalışanlarına 6 aydır maaş ödemiyor

Konuyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) de ileten belediye çalışanları, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Hak ettikleri maaşı alamayan bir kısım işçinin borçlarından ötürü hacizlik olduğu, yine hak talep edenlerin baskı altına alınarak istifaya zorlandığı iddia edildi.

İşçilerin bir diğer iddiasın ise hak talebinde bulunanlara "para yok, isteyen işi bıraksın" yanıtı verildiği yönünde.

"Bundan sonra maaş ödemelerimiz düzenli olacak"

Independent Türkçe'nin haberine göre, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, çalışanlara baskının söz konusu olmadığını belirterek, istifaya zorlandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Bir kısım belediye çalışanının yaklaşık 6 aydır maaş alamadığını doğrulayan Gürsoy, "Genel bir problemimiz vardı. Bir kısım çalışanların maaşlarını ödedik. Kalan çalışanların tüm maaşlarını da bir hafta içerisinde en geç sene sonuna kadar ödeyeceğiz" dedi.

Gürsoy'a göre kendileri gibi birçok belediyenin benzer sıkıntılar yaşıyor.

Ekonomik problemlerini çözdüklerini kaydeden Gürsoy, devamında şunları söyledi:

"Hayırlısı ile bundan sonra maaş ödemelerimiz düzene girecek. Çalışanlarımız her ay maaşlarını alabilecek. Dediğim gibi sene sonuna kadar hiçbir çalışanımızın maaşı kalmayacak şekilde hepsini ödeyeceğiz."
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