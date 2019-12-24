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15 AB ülkesinin yer aldığı projeyi Türkiye'de Egeli akademisyen yürütecek

Ege Üniversitesi (EÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yercan ve araştırma ekibi, Avrupa Birliği (AB) Horizon 2020 Programı kapsamında geliştirilen kırsal dağlık alanlarda sürdürülebilir ürün değer zincirlerinin tespit edilmesini hedefleyen projenin Türkiye yürütücülüğünü üstlendi.
 24 Aralık 2019 13:31
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15 AB ülkesinin yer aldığı projeyi Türkiye'de Egeli akademisyen yürütecek

Ege Üniversitesi (EÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yercan ve araştırma ekibi, Avrupa Birliği (AB) Horizon 2020 Programı kapsamında geliştirilen kırsal dağlık alanlarda sürdürülebilir ürün değer zincirlerinin tespit edilmesini hedefleyen projenin Türkiye yürütücülüğünü üstlendi. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Prof. Dr. Yercan'ı ziyaret ederek, projenin özellikle kırsal bölgelerde genç ve kadın çiftçilerin istihdamına yönelik büyük önem taşıdığını dile getirip proje ekibini tebrik etti.

Ege Üniversitesi (EÜ) Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yercan liderliğinde; Doç. Dr. Hakan Adanacıoğlu, Dr. Duygu Tosun ve Araştırma Görevlisi Filiz Kınıklı'dan oluşan araştırma ekibi, AB Horizon 2020 kapsamında geliştirilen projenin Türkiye yürütücülüğünü yapmaya hak kazandı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, onlarca proje arasından seçilen projenin Türkiye ayağında görev alacak ekibi ziyaret etti ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

"Araştırma üniversitesi olma yolunda uluslararası projeler büyük önem taşıyor"

Projenin istihdam temelli yeşil büyümeyi hedeflediğine dikkat çeken Rektör Budak, "Prof. Dr. Murat Yercan ve araştırma ekibi, Avrupa Birliği Horizon 2020 kapsamında 15 ülkenin ortak olduğu toplam bütçesi 6 milyon Euro olan bir projeye imza attı. Araştırma ekibimiz projenin Türkiye'deki kısmının yürütücülüğünü yapacak. Proje, üniversitemiz ve ülkemiz açısından oldukça önemli bir proje. Uluslararası proje geliştirmede Ege Üniversitesi son yıllarda bir atak yaptı, araştırma üniversitesi olma yolunda uluslararası projeler büyük önem taşıyor" dedi.

"Kırsalda nüfus yüzde 20'lere düştü"

Kırsaldan kente göçün oldukça fazla olduğunu dile getiren Rektör Budak, "Kırsalda yaşayan nüfus oranı yüzde 15-20'lere düştü. Bu nüfusun içinde gerçekten çiftçilik yapanların da sayısı oldukça azaldı. Bu nedenle hem Avrupa Birliği hem de ülkemizdeki gıda, tarım politikaları kapsamında kırsalda özellikle genç çiftçilerin ve kadın çiftçilerin tutunabilmesi, kırsalın yanı sıra dağlık alanlarda yeşil büyüme de dikkate alınarak projeler yapılması gerekiyor. Tam da bu noktada, Murat Yercan hocamız ile araştırma ekibi, çok sayıda proje içinden bu projeyi uygulamaya hak kazandı. Kendilerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Çalışmalar rakımı 600 metreden yüksek bölgelerde yapılacak

Projenin ana temasını kırsal dağlık alanlarda ürün değer zinciri analizi ile sürdürülebilir en uygun değer zincirlerinin tespit edilmesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yercan, çalışmaların rakımı 600 metreden yüksek dağlık bölgelerde yapılacağını söyledi. Seçilen referans bölgede süt ve süt ürünlerinin değer zinciri analizini yapacaklarını belirten Prof. Dr. Yercan, şöyle devam etti:

"Projenin uygulama alanının Kiraz-Beydağ İlçelerinin dağlık alanları olduğunu" söyledi. Diğer ülkeler de kendi ülkelerinde dağlık arazilerde üretilen kendi spesifik ürünlerinin değer zinciri analizlerini yapacak. Aralarında, zeytin, zeytinyağı, üzüm ve bağcılık, orman ürünleri, tahıl grubu gibi ürünlerin yer aldığı toplamda 23 ürünün değer zinciri analizi yapılacak. Bunun sonucunda da Avrupa Birliği'ne istihdam temelli yeşil büyümeyi hedef edinmiş, gençlerin ve kadınların katılımını amaç edinen çevreci teknik ve yaklaşımları benimsemiş ve kooperatiflerin katılımını teşvik eden bir üretim modeli sunmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 4 yıl sürecek projenin ülkemize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum."
İhlas Haber Ajansı
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