Yerli otomobilden bir detay daha		 
Eğitim durumuna göre çalışanların kazançları		 
AYM'den sosyal medya paylaşımı için 'ihlal' kararı		 
Türk Silahlı Kuvvetlerine 'Kaplan' gücü		 
Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1'i polis 3 tutuklama		 
Yılanlar bakın nasıl hareket ediyor? Video		 
Arabası olanlar dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Trafikte tartıştığı öğretmeni bıçaklayan sürücü tutuklandı

ANTALYA'da, trafikte 'yol verme' yüzünden tartıştığı beden eğitimi öğretmeni Turgay Ekici'yi (45) bıçaklayan Harun Reşit Gülbakan (23), çıkarıldığı tutuklandı
 24 Aralık 2019 13:36
Yazdır
Trafikte tartıştığı öğretmeni bıçaklayan sürücü tutuklandı

ANTALYA'da, trafikte 'yol verme' yüzünden tartıştığı beden eğitimi öğretmeni Turgay Ekici'yi (45) bıçaklayan Harun Reşit Gülbakan (23), çıkarıldığı tutuklandı.

Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda aracıyla seyreden Merkez Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan Turgay Ekici, dün saat 10.00 sıralarında İl Sağlık Müdürlüğü kavşağına geldiğinde 'yol verme' nedeniyle başka bir araç sürücüsüyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz sürücü, Ekici'yi karnından bıçaklayıp, otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Yaralı Turgay Ekici, yolun karşısındaki süpermarkete yürüyerek, gidip, yardım istedi. Ekici'ye ilk müdahaleyi yapan çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Ekici ise bu sırada "Ben galiba öleceğim" diye sayıkladı. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Ekici, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kaçan sürücünün kullandığı aracın plakasını Mobese kameralarından tespit etti. Polis, saldırganın, baharatçılık yapan Harun Reşit Gülbakan olduğunu belirledi. Gülbakan, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Harun Reşit Gülbakan, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Karnından yaralanan beden eğitimi öğretmeni Turgay Ekici'nin tedavisi ise sürüyor.

Öğretmen, trafikte tartıştığı sürücü tarafından bıçaklandı
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya dava açıldı
24 Aralık 2019 14:02		 Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1'i polis 3 tutuklama
24 Aralık 2019 13:44
Gezi Parkı davasında, Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı
24 Aralık 2019 13:21		 25 yıl saklandı, koyun otlatırken yakalandı
24 Aralık 2019 12:49
Zabıt katibine 'zimmet' suçundan 11 yıl 3 ay hapis
24 Aralık 2019 12:41		 Ceren'in katili, 'akıl sağlığı' raporu için Elazığ'a sevk edildi
24 Aralık 2019 12:37
Minik Alperen'in ölümüne ilişkin müfettişler hakim karşısında
24 Aralık 2019 12:17		 İmamoğlu ve babasının 'dolandırıcılık' davasına devam edildi
24 Aralık 2019 12:02
Soba gazından zehirlenen kadın öldü, iki çocuğu hastaneye kaldırıldı
24 Aralık 2019 11:57		 Liseliyi bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs tekrar gözaltında
24 Aralık 2019 11:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:15 - CHP'li Özel'den Kanal İstanbul açıklaması15:12 - Yerli otomobilden bir detay daha15:05 - Eğitim durumuna göre çalışanların kazançları15:00 - Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri basamaklandırılacak14:58 - 'FETÖ'nün Uşak'taki mali yapılanması davası' istinaftan döndü14:53 - Antalya'da 2020'de 105 kongre düzenlenecek14:49 - TBB'den ekspertiz ve ipotek ücretlerine ilişkin açıklama14:36 - Adana'da 10 yaşındaki çocuk sele kapıldı14:34 - AYM'den sosyal medya paylaşımı için 'ihlal' kararı14:28 - Adana'daki sağanak cezaevi yolunu kapattı
14:24 - Ordu'daki örtü ve orman yangınları söndürüldü14:22 - 2828 sayılı kanun kapsamında atanacakların tercih süresi uzatıldı14:13 - Dev köpek balığı oltaya geldi14:05 - İlişiği kesilen Sayıştay denetçi yardımcısının emsaline dair önemli karar14:05 - Türk Silahlı Kuvvetlerine 'Kaplan' gücü14:02 - Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya dava açıldı13:58 - Eski AYİM üyesi Akgül'e FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapis istendi13:53 - Düzce'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
2 torba kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Faizler düştü! İşte en avantajlı yılbaşı kredileri...
Park yasağına uymayan araçlar artık çekilmeyecek
MTV zammına Erdoğan indirimi
Mahalli idarelere personel alımında yine sözlü sınav şartı getirildi
Hali hazırda güvenlik soruşturması yapılabilir mi?
Belediye, çalışanlarına 6 aydır maaş ödemiyor
Kanal İstanbul'dan büyük gemiler geçemeyecek
Emekli aylığının dışında ek ödeme alan dört meslek sınıfı
Aygün: Birinin abisi FETÖ'cü diye, kendisi de FETÖ'cü olabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gemileri karadan yürütmek 2
değer mi hiç sorusu 1
malcolm thomas 1
var saymak 2
yanlış anlaşılan şarkı sözleri 1
şu an çalan şarkı 2
akıllı devletler 1
21.12.2019 göztepe vs galatasaray macı 1
eşya ile kurulan duygusal bağ 3
pilli bebek 2
SON İLANLAR
Ilgaz Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
GASKİ Engelli İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi, 200 İl Göç Uzman Yardımcısı alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grub Geçici 2 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici Engelli 2 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam