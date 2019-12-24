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'Kamu Denetçiliği Kurumu halkın avukatlığını yapıyor'

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: Kamu Denetçiliği Kurumu halkın avukatlığını yapıp, tavsiye kararlarıyla da idareye danışmanlık yapan, yol gösteren güzel bir kurum.
 24 Aralık 2019 13:42
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'Kamu Denetçiliği Kurumu halkın avukatlığını yapıyor'

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, bir dizi ziyaret için geldiği Aydın'da Vali Yavuz Selim Köşger ile bir araya geldi.

Şeref Malkoç, ziyarette basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Aydın'ın Türkiye'nin müstesna illerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin geliştiğini anlatan Malkoç, "Türkiye, bir taraftan ulaşımda yollarını geliştirirken, dünyanın en büyük havaalanını yaparken, hızlı trenlerini yaparken, sağlıkta, eğitimde ciddi mesafeler aldı. Türkiye'nin her tarafını dolaşıyoruz. Üniversite kampüslerine baktığımızda hakikaten gıpta edilecek kampüsler var. Biz gençlik yıllarımızda yabancı filmlere giderdik, orada böyle üniversite binaları görünce gıpta ederdik. Şimdi çok şükür Türkiye'mizde de var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de hak ve özgürlüklerin korunması anlamında güzel kurumların oluştuğunu, bunlardan birinin de Kamu Denetçiliği Kurumu olduğunu dile getiren Malkoç, şöyle devam etti:

"Kamu Denetçiliği Kurumu, kamu hizmetleri sunan kurumlarla, devletle, vatandaş arasındaki ilişkide arabuluculuk görevi gören, aynı zamanda da idareyi denetleyen bir kurum. Diğer bir anlatımla halkın avukatlığını yapıp, tavsiye kararlarıyla da idareye danışmanlık yapan, yol gösteren güzel bir kurum. Biz dolaşıyoruz. Ziyaretler yapıp illerimizdeki sorunlar nasıl çözülebilir, bunları hasbihal ediyoruz. Üniversitede gençlerimize hem kurumu anlatıyoruz hem hak arama yollarını anlatıyoruz. Netice itibarıyla buralardan edindiğimiz bilgileri, bu sorunları, sorunların çözüm yollarını Ankara'da yetkili kurumlara, kurullara, devletin yöneticilerine sunuyoruz."

Köşger ise Kamu Denetçiliği Kurumunun kamunun denetlenmesi anlamında önemli bir görev ifa ettiğini belirtti.

Aydın temasları kapsamında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret eden Malkoç'un daha sonra Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin ve Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ile de görüşeceği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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