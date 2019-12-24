Meteorolojiden yarın için yağış ve fırtına uyarısı
|24 Aralık 2019 13:49
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Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Balıkesir, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yarın yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Balıkesir, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yağış öngörülüyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
Doğu Akdeniz, Düzce, Zonguldak, Bartın, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
Denizlerde ise Akdeniz'de fırtına, günün ilk saatlerinde Güney Ege'nin güneyinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
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