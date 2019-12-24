Cumhurbaşkanı Erdoğan,İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü
|24 Aralık 2019 13:51
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