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Eski AYİM üyesi Akgül'e FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapis istendi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) üyesi Turgay Akgül'ün, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi
 24 Aralık 2019 13:58
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Eski AYİM üyesi Akgül'e FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapis istendi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) üyesi Turgay Akgül'ün, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Akgül ile avukatı katıldı.

Dosyaya gelen belgelerin Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu tarafından okunmasının ardından esas hakkındaki mütalaayı sunmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Müslüm Canpolat'a söz verildi.

Mütalaada, tanık beyanları ile diğer bilgi ve belgelerden, sanık Akgül'ün terör örgütü içerisinde yer aldığı, AYİM'de örgüt amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü belirtildi.

FETÖ'nün askeri yüksek yargı üyelerine özel önem verdiğine işaret edilen mütalaada, darbenin başarılı olması halinde yargılama yapması planlanan sözde sıkıyönetim mahkemelerinde örgüt üyelerinin görevlendirildiği ifade edildi.

Darbe girişimi sırasında yayınlanan sözde sıkıyönetim mahkemeleri listesinde Akgül'ün görevine devam edeceğinin bildirildiğine işaret edilen mütalaada, Akgül'ün AYİM'de çalıştığı süre içerisinde de örgüt üyelerini korumaya yönelik çaba sarf ettiği vurgulandı.

Mütalaada, sanığın diğer örgüt üyeleriyle fikir ve eylem birliği içinde hareket etmek suretiyle hiyerarşik yapıya dahil olduğu, sıkı bir disiplinle, örgütün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği, haiz olduğu görev ve sorumluluk alanları, yetkileri gözetildiğinde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hücre yapılanmasında yer aldığı, örgütün amaçları doğrultusunda süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde faaliyet yürütmek suretiyle örgüt üyesi olmak suçunu işlediği sonucuna ulaşıldığı kaydedildi.

Sanık hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30. maddesinin uygulanmamasının istendiği mütalaada, sanığın, TCK'nin 314/2 ve terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması, temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi istendi.

Sanık Akgül ve avukatı mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına, Akgül'e ve avukatına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı
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