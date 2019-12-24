2828 sayılı kanun kapsamında atanacakların tercih süresi uzatıldı
2828 sayılı kanun kapsamında atanacakların tercih süresi uzatıldı
|24 Aralık 2019 14:22
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Devlet Personel Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında tanınan istihdam hakkının kullanımı çerçevesinde 2019 Yılı Aralık dönemi yerleştirme tercih işlemleri 27 Aralık 2019 Cuma günü saat 23:59' a kadar uzatılmış olup, bu kapsamda yerleştirme yapılacak kadroları/pozisyonları gösteren Tercih Kılavuzu Başkanlığımız internet sitesi www.dpb.gov.tr adresinde yayımlanmış bulunmaktadır.
2828 Kanun kapsamında hak sahibi bulunanlardan tercihte bulunmak isteyenler 27 Aralık 2019 Cuma günü saat 23:59' a kadar https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden tercihlerini yapabilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.2828 sayılı kanun kapsamında 1561 kişi atanacak
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