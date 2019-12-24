Adana'daki sağanak cezaevi yolunu kapattı
E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun bağlantı yolu, su basması nedeniyle ulaşıma kapandı
|24 Aralık 2019 14:28
|Yazdır
Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle yaşam olumsuz etkilenirken, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun bağlantı yolu, su basması nedeniyle ulaşıma kapandı.
Merkez ilçelerde okulların tatil edildiği kentte, yağmur nedeniyle bir çok yol su altında kaldı, evleri su bastı. Sürücülerin yolda mahsur kalan araçları, çekiciler vasıtasıyla kurtarıldı.
Merkez Sarıçam ilçesinde, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun bağlantı yolu da taşan suların altında kalınca kapandı.
Cezaevine giden bir kuruma ait araç suların çekilmesini beklerken, kuruma personel getiren servis aracı da su dolu yola giremedi. Kuruma gelen bazı mahkum yakınları ile avukatlar da cezaevine ulaşamadı.
Yolun açılması için çalışma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Antalya'da 2020'de 105 kongre düzenlenecek
24 Aralık 2019 14:53
|Adana'da 10 yaşındaki çocuk sele kapıldı
24 Aralık 2019 14:36
|Ordu'daki örtü ve orman yangınları söndürüldü
24 Aralık 2019 14:24
|Doğu Anadolu için fırtına, Batı Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı
24 Aralık 2019 12:59
|Kriz merkezi oluşturuldu! 10 ilçede 22 yangın
23 Aralık 2019 23:46
|74 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
23 Aralık 2019 23:13
|Gramajı düşük ekmekler vatandaşa ücretsiz dağıtıldı
23 Aralık 2019 22:33
|Edirne'de sağanak etkili oldu
23 Aralık 2019 21:48
|İzmir'de yollar göle döndü, binalara su doldu!
23 Aralık 2019 20:09
|Sivas'taki 'Uyuz Gölü' uyuz hastalığına iyi geliyor
23 Aralık 2019 20:05