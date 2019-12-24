Adana'da 10 yaşındaki çocuk sele kapıldı
|24 Aralık 2019 14:36
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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan çocuk kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kentte dünden itibaren etkili olan sağanaktan dolayı sular altında kalan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir ara sokakta, yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki Sabri Talhan Kocaman akıntıya kapıldı.
Sudan çıkamayan çocuğu gören bir belediye otobüsü şoförü ile çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti.
Çocuğu kucağına alarak kurtaran vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Bölgeye giden ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kocaman, hipotermi tanısıyla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen çocuğun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Bu arada çocuğun kurtarılma anı cep telefonuyla görüntülendi.
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