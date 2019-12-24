Yerli otomobilden bir detay daha		 
Eğitim durumuna göre çalışanların kazançları		 
AYM'den sosyal medya paylaşımı için 'ihlal' kararı		 
Türk Silahlı Kuvvetlerine 'Kaplan' gücü		 
Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1'i polis 3 tutuklama		 
Yılanlar bakın nasıl hareket ediyor? Video		 
Arabası olanlar dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBB'den ekspertiz ve ipotek ücretlerine ilişkin açıklama

TBB: Banka, ekspertiz yahut ipotek tesisi ücretini, sözleşme öncesinde ve sonrasında yaptığı bilgilendirme çerçevesinde, mevzuata uygun şekilde kredi müşterisinden tahsil etmektedir
 24 Aralık 2019 14:49
Yazdır
TBB'den ekspertiz ve ipotek ücretlerine ilişkin açıklama

Türkiye Bankalar Birliği'nce (TBB), bankaların "haksız şekilde ekspertiz ve ipotek tesis ücreti tahsil ettiklerine" yönelik basına yansıyan beyanların yanıltıcı olduğu bildirildi.

TBB'den yapılan açıklamada, bankaların "haksız şekilde ekspertiz ve ipotek tesis ücreti tahsil ettiklerine" ilişkin basına yansıyan yanıltıcı beyanlara rastlandığı, banka müşterilerini ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu kamuoyu duyurusunun yayınlanmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a istinaden, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının, "Taşınır ve taşınmazlara ilişkin rehin, ipotek ve ekspertiz işlemlerinde yalnızca üçüncü kişilere ödenen ücretler alınabilir" hükmünü içerdiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Kuruluşlar ve bankalar tarafından ücretlendirilebilecek olan ürün veya hizmetler, Yönetmelik Ek-1'de sınıflandırılmıştır. 'Ekspertiz Ücreti' bu sınıflandırmada 1.2 olarak, 'Taşınır ve Taşınmaz Rehin Tesis Ücreti' 1.3 olarak yer almaktadır. Kredi kullandıran kuruluş ya da banka, teminat alınacak taşınmazın değer tespiti için ekspertiz işlemini ve/veya taşınmaz üzerinde ipotek tesis işlemini, dışarıdan hizmet alarak üçüncü bir kişi ya da firmaya da yaptırabilmektedir. Bu halde bankalar, ekspertiz yapan veya ipotek tesis eden firmaya fatura karşılığında ödeme yapmaktadır. Bahse konu hizmetlere dair faturaların kredi müşterisi adına kesilmesi yasal olarak zorunlu değildir. Banka, ekspertiz yahut ipotek tesisi ücretini, sözleşme öncesinde ve sonrasında yaptığı bilgilendirme çerçevesinde, yukarıda açıklanan mevzuata uygun şekilde kredi müşterisinden tahsil etmektedir."

Açıklamada, söz konusu ücretlere ilişkin sınıflandırmanın, işlemlerin finansal niteliklerine göre ayrımı BDDK'nın uygun görüşü alınarak, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile Finansal Kurumlar Birliği tarafından ayrı ayrı yayımlanan "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kapsamında Ücretlendirilebilecek Ürün ve Hizmetlere İlişkin İzahname" ile yapıldığı, izahnamelerin ekinin Sınıflandırma Tablosu'nun 1.2 Ekspertiz Ücreti başlıklı ve 1.3 Taşınır ve Taşınmaz Rehin Ücreti başlıklı maddelerinde "tahsis edilen veya reddedilen kredilerde/finansman taleplerinde üçüncü kuruluşlara veya şahıslara ödenen tutarlar dışında herhangi bir ücretin tahsil edilemeyeceği" açıklamalarının bulunduğu aktarılarak, "Anılan düzenlemeler uyarınca bankalar, özel gayrimenkul değerleme şirketlerine ve ipotek tesis hizmeti aldıkları firmalara ödedikleri ücretleri tüketicilerden tahsil etme hakkını haizdir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, konuya ilişkin olarak diğer bir düzenleme olan ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği'nin 18'inci maddesinin 3'üncü fıkrasında "Konut finansmanı sözleşmesine istinaden tüketiciden talep edilecek her türlü ücrete ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak kağıt üzerinde yazılı şekilde tüketiciye verilmesi zorunludur. Bu bilgilerin tüketiciye verildiğinin ispatı konut finansmanı kuruluşuna aittir" hükmünün mevcut olduğu belirtilerek, "Bu düzenleme uyarınca kredi nedeniyle yaptırılan ekspertiz incelemesi ücreti hakkında müşteri bilgilendirilmekte ve bu ücret kendisinden mevzuata uygun şekilde tahsil edilmektedir." denildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'İnsanların alın teri, hukukla hızlı ve etkin korunacak'
23 Aralık 2019 20:47		 Yerli otomobilin ilk talibi İstanbullu taksiciler
23 Aralık 2019 19:57
TÜSİAD, SD2 2019 dönemi başarı hikayeleri açıklandı
23 Aralık 2019 13:49		 Esnaf Konfederasyonu: 2019 esnafın beklediği gibi geçmedi!
23 Aralık 2019 10:31
Asgaride yatırımlar ve ülke gözetilmeli
23 Aralık 2019 07:35		 Yılbaşı için 'merdiven altı gıda' uyarısı
22 Aralık 2019 11:51
TİSK Yönetim Kurulu: Yeni asgari ücrette dengeler gözetilmeli
22 Aralık 2019 11:09		 Sözleşmeli belediye personeli için düzenleme önerisi
21 Aralık 2019 15:18
Tüketiciler Birliği: Hakem heyetlerine başvuru azalıyor
21 Aralık 2019 15:14		 'Yargı reformu, bu ülkenin refahı için kaçınılmaz'
21 Aralık 2019 13:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:15 - CHP'li Özel'den Kanal İstanbul açıklaması15:12 - Yerli otomobilden bir detay daha15:05 - Eğitim durumuna göre çalışanların kazançları15:00 - Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri basamaklandırılacak14:58 - 'FETÖ'nün Uşak'taki mali yapılanması davası' istinaftan döndü14:53 - Antalya'da 2020'de 105 kongre düzenlenecek14:49 - TBB'den ekspertiz ve ipotek ücretlerine ilişkin açıklama14:36 - Adana'da 10 yaşındaki çocuk sele kapıldı14:34 - AYM'den sosyal medya paylaşımı için 'ihlal' kararı14:28 - Adana'daki sağanak cezaevi yolunu kapattı
14:24 - Ordu'daki örtü ve orman yangınları söndürüldü14:22 - 2828 sayılı kanun kapsamında atanacakların tercih süresi uzatıldı14:13 - Dev köpek balığı oltaya geldi14:05 - İlişiği kesilen Sayıştay denetçi yardımcısının emsaline dair önemli karar14:05 - Türk Silahlı Kuvvetlerine 'Kaplan' gücü14:02 - Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya dava açıldı13:58 - Eski AYİM üyesi Akgül'e FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapis istendi13:53 - Düzce'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
2 torba kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Faizler düştü! İşte en avantajlı yılbaşı kredileri...
Park yasağına uymayan araçlar artık çekilmeyecek
MTV zammına Erdoğan indirimi
Mahalli idarelere personel alımında yine sözlü sınav şartı getirildi
Hali hazırda güvenlik soruşturması yapılabilir mi?
Belediye, çalışanlarına 6 aydır maaş ödemiyor
Kanal İstanbul'dan büyük gemiler geçemeyecek
Emekli aylığının dışında ek ödeme alan dört meslek sınıfı
Aygün: Birinin abisi FETÖ'cü diye, kendisi de FETÖ'cü olabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
malcolm thomas 1
istavrit 2
yorganı kafasına çekip uyuyanlar 5
kanal istanbul'a karşı çıkanlar şuursuz ve gayri millidir 2
iğneden korkma 5
asansör müziği 2
yerli otomobil 1
İnsanım uyumsuzum öyleyse varım 3
mış gibi yapmak 1
insanı değerli hissettiren kral hareketler 6
SON İLANLAR
Ilgaz Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
GASKİ Engelli İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi, 200 İl Göç Uzman Yardımcısı alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grub Geçici 2 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici Engelli 2 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam