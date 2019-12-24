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Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri basamaklandırılacak

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven: Fizik tedavi ve rehabilitasyon anlamında herkes her yerde her şeyi yapmasın. Böyle olursa birincisi insan kaynakları, tıbbi cihazlar ve diğer kaynaklar kötüye kullanılmış oluyor ikincisi de suistimal ediliyor
 24 Aralık 2019 15:00
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Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri basamaklandırılacak

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin basamaklandırılacağını belirterek, "Fizik tedavi ve rehabilitasyon anlamında herkes her yerde her şeyi yapmasın. Böyle olursa birincisi insan kaynakları, tıbbi cihazlar ve diğer kaynaklar kötüye kullanılmış oluyor ikincisi de suistimal ediliyor." dedi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği ile düzenlediği "Jeotermal Kaynaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri İzinlendirme ve İşletilme Çalıştayı"nda konuşan Ataseven, jeotermalin sağlık alanında kullanılmasını önemsediklerini söyledi.

Bu alanda Kırşehir'de Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin inşa edildiğini belirten Ataseven, nasıl bir sağlık hizmeti verileceği konularında ciddi planlama yapılması gerektiğini dile getirdi.

Sağlık Bakanlığının fizik tedavi ve rehabilitasyon konusunda ciddi bir altyapı ve birikimi olduğunu vurgulayan Ataseven, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini güzel şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Fizik tedavi ve rehabilitasyonla ilgili bir seviyelendirme çalışması yapıyoruz. Arkadaşlarımız belli bir aşamaya getirdiler. Yakın zamanda sağlık hizmetleriyle bunu paylaşacağız. Sonra bunu tüm Türkiye'de fizik tedavi ve rehabilitasyonu basamaklandırma şeklinde bir uygulamaya koymaya çalışacağız. Bu şu anlama geliyor; fizik tedavi ve rehabilitasyon anlamında herkes her yerde her şeyi yapmasın. Böyle olursa birincisi insan kaynakları, tıbbi cihazlar ve diğer kaynaklar kötüye kullanılmış oluyor ikincisi de suistimal ediliyor."

Bu alanda seviyelendirilmiş etkili merkezlerin ön plana çıkarılması gerektiğine işaret eden Ataseven, "Bakanlık olarak fizik tedavi ve rehabilitasyonda bir seviyelendirmeye gitmek durumundayız. Gerekirse ters triyaj, öne ya da geriye doğru triyaj şeklinde bir çalışma olacak. Herkes her yerde fizik tedavi ve rehabilitasyon faaliyetlerini yapmamış olacak." diye konuştu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da jeotermalin Kırşehir için Allah vergisi bir kaynak olduğunu, üniversite olarak bu kaynağı ihtisaslaşma ile bölgesel marka yapmaya gayret ettiklerini aktardı.

Üniversitelerinin YÖK tarafından pilot üniversite ilan edilmesinde jeotermal kaynak potansiyelinin etkili rol oynadığını anlatan Karakaya, şunları kaydetti:

"2016 yılından itibaren çalışmalara başladık. YÖK tarafından ilk etaptaki 5 pilot üniversite arasına girdik. Jeotermalin kullanıldığı 6 projeyi hazırladık. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi üniversitemizin garantörlüğünde hayata geçiriliyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulumuzda hem yüksek lisans hem de lisans programımız iki yıldır açık. Öğrenci yetiştiriyoruz. En büyük amacımız üniversitemizin jeotermal öncelikli fizik tedavi ve rehabilitasyonda uzman olması."

Rektör Yardımcısı ve Pilot Sağlık Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Karahocagil de farklı illerden 18 katılımcının, çalıştayın 4 oturumunda bilgi aktaracağını dile getirdi.

Öte yandan, çalıştay kapsamında protokol üyeler, Bağbaşı Yerleşkesi'nde yapımı tamamlanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde incelemede bulundu.
Anadolu Ajansı
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