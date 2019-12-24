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Eğitim durumuna göre çalışanların kazançları

TÜİK vatandaşın yıllık ne kadar maaş aldığını açıkladı. 2018 yılında lise mezunu bir çalışan ile üniversite mezunu bir çalışan arasında maaş farkı büyük oranda azaldı. Üniversite mezunu bir çalışan 2014 yılında, lise mezunu bir çalışana göre yüzde 131 oranında daha fazla maaş alırken 2018 yılında bu oran yüzde 86'ya düştü.
 24 Aralık 2019 15:05
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Eğitim durumuna göre çalışanların kazançları

TÜİK vatandaşın 2018 yılında yıllık ortalama brüt kazanç rakamlarını açıkladı. Buna göre yıllık ortalama brüt kazanç erkekler için 50 bin 297 TL, kadınlar için 46 bin 208 TL olarak tahmin edildi.

VATANDAŞIN KAZANÇ YAPISINDA BÜYÜK DEĞİŞİM

Vatandaşın eğitime göre kazanç yapısında ise büyük değişim yaşadı. 2014 yılında lise mezunu bir vatandaşın yıllık kazancı 20.207 TL olurken üniversite mezunu bir çalışanın yıllık brüt maaşı 46.729 TL oldu. Aradaki fark yüzde 131 civarında.

2018 yılına geldiğimizde lise mezunu bir vatandaşın yıllık brüt kazancı 35.812 TL olurken üniversite çalışanının yıllık brüt maaşı 66.786 TL oldu. Aradaki fark yüzde 86 civarında.. Buna göre aradan geçen 4 yılda üniversite ile lise çalışanları arasında maaş farkı yüzde 45 oranında azaldı. Eskiden üniversite mezunu bir çalışan lise mezununa göre çok daha fazla para kazanırken şimdi o kadar çok para kazanmıyor.

EN YÜKSEK KAZANÇ HANGİ SEKTÖRDE?

Ücretli çalışanların brüt kazançları, ekonomik faaliyet kolu ayrımında incelendiğinde, en yüksek yıllık ortalama brüt kazancın 100 bin 467 TL ile "bilgi ve iletişim" ekonomik faaliyet kolunda olduğu gözlemlendi. Bu sektörü, 95 bin 314 TL ile "finans ve sigorta faaliyetleri" sektörü izledi. En düşük yıllık ortalama brüt kazanç ise 35 bin 172 TL ile "konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri" sektöründe elde edildi. Bunu 38 bin 080 TL yıllık ortalama brüt kazanç ile "idari ve destek hizmet faaliyetleri" sektörü izledi.

NİTELİK GEREKTİRMEYEN İŞLERDE ÇALIŞANLAR EN DÜŞÜK KAZANCI ELDE ETTİ

Araştırma sonuçları, meslek grubu (ISCO 08) ayrımında incelendiğinde en yüksek yıllık ortalama brüt kazancı 121 bin 529 TL ile "yöneticiler" meslek grubunda çalışanların elde ettiği görüldü. Bu meslek grubunu 70 bin 853 TL ile "profesyonel meslek mensupları" izledi. En düşük yıllık ortalama brüt kazanç ise 32 bin 333 TL ile "nitelik gerektirmeyen meslekler" grubunda gerçekleşti.

CİNSİYETE DAYALI ÜCRET FARKI ERKEKLERİN LEHİNE

Cinsiyete dayalı (erkek-kadın) ücret farkı, erkek ve kadın arasındaki ücret farkının erkek ücreti içindeki yüzdesi olarak tanımlanır. Bu gösterge, saatlik, aylık veya yıllık ortalama düzenli brüt ücret esas alınarak hesaplanabilmekte olup yıllık ortalama düzenli brüt ücret kullanılarak hesaplandı. Cinsiyete dayalı ücret farkı tüm eğitim düzeylerinde ve toplam düzeyde erkek ücretinin lehine gerçekleşti.
Sözcü
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