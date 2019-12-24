Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
|24 Aralık 2019 16:05
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Libya'ya asker göndermek için tezkere hazırlanıyor
24 Aralık 2019 17:00
|İYİ Parti'den Mansur Yavaş'a destek
24 Aralık 2019 16:47
|Belediye Başkanı sürgünü övdü!
24 Aralık 2019 16:26
|CHP'li Özel'den Kanal İstanbul açıklaması
24 Aralık 2019 15:15
|Cumhurbaşkanı Erdoğan,İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü
24 Aralık 2019 13:51
|Belediye, çalışanlarına 6 aydır maaş ödemiyor
24 Aralık 2019 13:13
|MHP lideri Bahçeli'den 'Kanal İstanbul' açıklaması
24 Aralık 2019 13:09
|İmamoğlu: Yüzümüzü 16 milyona dönmeliyiz
24 Aralık 2019 13:02
|Bakan Kurum: İBB, Meclis kararı olmadan protokolden çekilemez
24 Aralık 2019 12:43
|'25 milyonu kabul etseydim inşaatım mühürlenir miydi?'
24 Aralık 2019 11:52