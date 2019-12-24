2020 yılı hac sağlık personeli görevlendirmeleri başlıyor

2020 Yılı Hac Organizasyonunda görev almak isteyen sağlık personeli müracaatları 26 Aralık 2019 tarihinde başlayıp 3 Ocak 2020 tarihinde sona erecektir.

SAĞLIK PERSONELİNDE ARANAN ŞARTLAR

2020 yılı hac organizasyonu sağlık ekibinde görev almak üzere müracaat edeceklerden;

1. Uzman Doktorlarda;

a) Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) veya üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) fiilen çalışıyor olmak,

b) Aşağıda unvanları belirtilen branşlarda görev yapan uzman doktorlardan;

a a) Anestezi, Cildiye, Dahiliye, Fizik Tedavi, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Göz, İntaniye, Kadın Doğum, Kardiyoloji, KBB, Nöroloji, Ortopedi, Psikiyatri, Radyoloji ve Üroloji uzmanı olarak görev yapan doktorlarda, daha önce hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,

bb) Acil Tıp Uzmanı ve Uzman Aile Hekimi olarak görev yapan doktorlarda, 2019 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak.

c) 01.01.1960 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

d) 4924 sayılı kanuna veya 663 sayılı KHK'ya tabi olarak çalışmamak,

e) 03/01/2020 son müracaat tarihi itibari ile Devlet Hizmet Yükümlülüğü devam ediyor olmamak,

f) Görevlendirmeler dahil idari hizmetlerde çalışıyor olmamak

2. Pratisyen Doktorlarda;

a) Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) veya üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) 03/01/2020 tarihi itibariyle en az 3 yıldır fiilen çalışıyor olmak,

b) Asistan/Başasistan ve araştırma görevlisi olarak çalışmamak,

c) 4924 sayılı kanuna veya 663 sayılı KHK'ya tabi olarak çalışmamak,

d) 03/01/2020 son müracaat tarihi itibari ile Devlet Hizmet Yükümlülüğü devam ediyor olmamak,

e) 2018, 2019 yılları hac ve 2019-2020 umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,

f) 01.01.1965 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

g) Görevlendirmeler dahil idari hizmetlerde çalışıyor olmamak.

3. Diş Hekimlerinde;

a) Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) veya üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) 03/01/2020 tarihi itibariyle en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,

b) Daha önce hac organizasyonunda görev almamış olmak,

c) 01.01.1965 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

d) En son görev yapmış olduğu yerde 2 yıldır çalışıyor olmak,

e) Asistan/Başasistan ve araştırma görevlisi olarak çalışmamak,

f) 4924 sayılı kanuna veya 663 sayılı KHK'ya tabi olarak çalışmamak, g) Görevlendirmeler dahil idari hizmetlerde çalışıyor olmamak.

4. Eczacılarda;

a) Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) veya üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) 03/01/2020 tarihi itibariyle en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,

b) Daha önce hac organizasyonunda görev almamış olmak,

c) En son görev yapmış olduğu yerde 2 yıldır çalışıyor olmak,

d) 01.01.1965 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

e) 4924 sayılı kanuna veya 663 sayılı KHK'ya tabi olarak çalışmamak,

f) Görevlendirmeler dahil idari hizmetlerde çalışıyor olmamak.

5. Diyetisyenlerde;

a) Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) ve üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) 03/01/2020 tarihi itibariyle en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,

b) Daha önce hac organizasyonunda görev almamış olmak,

c) 01.01.1974 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

d) En son görev yapmış olduğu yerde 2 yıldır çalışıyor olmak,

e) 4924 sayılı kanuna veya 663 sayılı KHK'ya tabi olarak çalışmamak,

f) Görevlendirmeler dahil idari hizmetlerde çalışıyor olmamak.

6. Ortez-Protez, Röntgen, Anestezi, Diş, Laborant Ve Tıbbi Cihaz Tamir Teknikeri/Teknisyeni; ATT (Acil Tıp Teknisyeni-Paramedik), Toplum Sağlığı (Sağlık Memuru), Hemşire (Ebe, EbeHemşire), Eczacı Kalfası, Sterilizasyon Olarak Çalışanlarda;

a) Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) veya üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) 03/01/2020 tarihi itibariyle en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,

b) ATT (Acil Tıp Teknisyeni-paramedik)'ler son 3 yılını hastanelerde veya 112 acil servislerinde çalışmak şartıyla, 03/01/2020 tarihi itibariyle, başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,

c) Diş teknisyeni/teknikeri son 3 yılını hastanelerde veya ağız ve diş sağlığı merkezlerinde çalışmak şartıyla, 03/01/2020 tarihi itibariyle, başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,

d) Ortez-protez, röntgen, anestezi, laborant ve tıbbi cihaz tamir teknikeri/teknisyeni, toplum sağlığı (sağlık memuru), hemşire (ebe, ebe-hemşire), eczacı kalfası ve sterilizasyon olarak görev yapanlar son 3 yılını yataklı tedavi hizmeti veren hastanelerde çalışmak şartıyla, 03/01/2020 tarihi itibariyle, başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,

e) 2017, 2018, 2019 yılları hac ve 2019-2020 umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,

f) 01.01.1974 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

g) Görevlendirmeler dahil idari ve büro hizmetlerinde çalışıyor olmamak.

7. Hastanelerde servis hizmetlerinde fiilen hastabakıcı veya hizmetli olarak görev yapanlarda;

a) Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) ve üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) 03/01/2020 tarihi itibariyle en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,

b) 2018, 2019 yılları hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,

c) 01.01.1970 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak, şartları aranacaktır.

Detaylı Bilgi İçin; https://hacumre.diyanet.gov.tr/