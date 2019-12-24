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Belediye Başkanı sürgünü övdü!

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, bir gazetede yayınlayan 'Yalova'dan Ardahan'a sürgün rekoru' başlıklı habere tepki göstererek, Ardahan'ın sürgün yeri değil ödül yeri olduğunu söyledi
 24 Aralık 2019 16:26
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Belediye Başkanı sürgünü övdü!

CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, bir gazetede yayınlayan 'Yalova'dan Ardahan'a sürgün rekoru' başlıklı habere tepki göstererek, Ardahan'ın sürgün yeri değil ödül yeri olduğunu söyledi.

Bir gazetenin 'Yalova'dan Ardahan'a sürgün rekoru' başlıklı manşetine sert tepki gösteren Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kazım Karabekir Paşa'nın "Boğazlar boğazımız, Kars ve Ardahan bel kemiğimizdir, buralar elde bulundurulmadıkça Anadolu'nun müdafaası zordur" sözlerini hatırlattı.

Demir makamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Dün demokrasimizin dördüncü gücü olan basınımızın bir gazete manşetinde yer alan Yalova'dan Ardahan'a sürgün rekoru diye bir haber, tüm Türkiye'ye yayılan ve içeriğinde de Denetçi Ardahan'a sürüldü ve bununla ilgili çeşitli yorumlar bizleri derinden üzmüştür. Öncelikle biz burada sürgünde değiliz ve Ardahanlılar olarak çok mutluyuz, Ardahan'a gelenler de mutlu. Mesela ilimizin valisi başta olmak üzeri bürokratlar ve bizler Ardahan'da sürgünde değiliz ve onurlu bir yaşam sürmekteyiz" dedi.

"Dünya Sağlık Örgütü tarafından Türkiye'nin havası en temiz ili olarak Ardahan seçilmiş ve bunu biz seçmedik, Türkiye seçmedi, dünya seçti" diyen Demir, şöyle konuştu:

''Yıllar boyu uygarlıkların beşiği olmuş, Anadolu'da bağımsızlık savaşını ilk yakan ildir Ardahan. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kuvayımilliye'sinden önce bizim dedelerimiz, ecdadımız bütün kongrelerden önce, Sivas'tan, Erzurum'dan önce Ardahan'da ne olacak bu memleketin hali, 43 yıl Rus esareti altında kalmış diye iki defa kongre yapmış. Daha sonra bu toprakları başkalarına yurt yapmamak için Cenubi Garbi Kafkas adı altında da bir Cumhuriyet kurmuşuz. Büyük devrim olan Mustafa Kemal Atatürk'ün hareketine katılıp Anadolu'nun yeniden yurt olması için savaş vermiş bir milletiz. Bu çerçevede bu haberin gerçeği yansıtmadığını, buraya gelecek olan İç Denetim Koordinatörü Mustafa Özkaynar arkadaşımız hiç korkmasın buraya gelmek için. Yanı başımızda bulunan Doğu Ekspresi'nde insanlarımız yer bulamıyor. Herkes buraya gelmek için can atıyor. Ardahan'a gelmek çok zor değil, burası işgal altında bir yer değil. Buraya gelmek mükafattır. Eğer bu arkadaşımız buraya gelmeyi bu kadar zor görüyorsa eğer vay çalıştığı kuruma, devlete yaptığı hizmetin haline. İnsanlar günde üç ülkede ders veriyor, işini yapıyor sonra geri geliyor. Bu arkadaşımız serhat kentimize gelmeyi bu kadar dert etmiş kendine. Siz 30 yıl devlete hizmet edip ben Ardahan'a nasıl gideceğim diye korkuyorsanız benimle iletişime geçsin, uçak biletini de biz verelim. Siz Ardahan'a nasıl geleceğinizi daha çözememiş seniz vay halimize. Bizim Plan Proje Müdürlüğümüz yoktu yeni kurduk. Fonlardan yararlanabilmemiz için, plan proje yapabilmemiz için Didim Belediye Başkanımızdan rica ettik, Didim Belediyesinde görevli 17 yıllık belediyeci Başak Kamacı arkadaşımızı 6 aylığına Ardahan'a getirdik. Başak arkadaşımız Ardahan'a geldiği için gayet mutlu, hiç de sürgünde gibi değil. Buradan giden arkadaşlarımız giderken üzülüyorlar."

Ardahan'ın sürgün yeri değil ödül yeri olduğunu söyleyen Başkan Demir, "Burası serhat şehridir. Herkes ölmeden bir defa Ardahan'ı görsün. Desen ki evet bir cennet varmış, kent merkezimizden tutun Çıldır Gölü'ne herkes bir gün Ardahan'ı görecek. Bu arkadaşımız Vefa Salman Belediye Başkanımıza teşekkür edecek, iyiki de beni Faruk Bey'in talebi üzerine Ardahan'a gönderdiniz, hayatımdaki en güzel ödüldü diyecek" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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