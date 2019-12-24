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Ankara'ya kar geliyor

ANKARA, Kayseri, Sivas başta olmak üzere bir çok ilde perşembe günü kuvvetli kar yağışı görülecek. İstanbul kar yağışı almayacak ancak cumartesi günü sulu kar yağışı görülecek. Bursa ile Balıkesir'e de pazar günü kar haberi var. Şiddetli yağışın etkisindeki Adana'nın yüksek kesimleri için de kar uyarısı geldi
 24 Aralık 2019 16:25
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Ankara'ya kar geliyor

TÜRKİYE yarından itibaren kara kışın etkisine giriyor. Hava sıcaklığı daha da düşecek ve iç bölgelerde başlayacak sulu kar yağışı yerini kara bırakacak. Ankara başta olmak üzere iç anadolu, doğu anadolu ve karadenizin iç kesimlerinde önümüzdeki 5 gün boyunca kar yağışı etkili olacak. İstanbul için etkili bir kar yağışı beklenmiyor. Ancak cumartesi günü sürpriz olabilir.

İşte meteorolojiden gelen son hava durumu tahmini:

Bugün Akdeniz ve Ege'de etkili olan şiddetli yağış, yarın etkisini artıracak ve Düzce, Zonguldak, Bartın, Adana, Hatay ve Osmaniye illerini vuracak. Şiddetli yağışların çok kuvvetli olacağı yer yer 51-100 kg/m2 yağış bırakacağı bildirildi. Meteorolojiden selin yanı sıra fırtına ve heyelana karşı da dikkatli olunması uyarısı geldi.

Kar yarın geliyor

Hava sıcaklığının daha da düşmesi ile birlikte yarından itibaren yurdu kar yağışı etkisi altına alacak. Kar yağışı iç bölgelerde önce sulu kar olarak başlayacak. Kütahya, Eskişehir, Bolu, Kastamonu, Sivas, Yozgat, Kayseri illerini etkileyecek sulu kar geceden itibaren yerini yoğun kar yağışına bırakacak. Adana'nın 1000 metreden yüksek kesimleri için de 20 santimi bulan kar uyarısı geldi.

Perşembe günü yoğun kar yağışı

Kar yağışı asıl etkisini perşembeden itibaren gösterecek. Meteorolojinin duyurusuna göre perşembe günü Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Eskişehir, Kütahya, Kırşehir, Nevşehir, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Adana'nın yüksek kesimleri, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bolu, Sivas, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Muş, Kars, Ardahan illerinde yoğun kar yağışı görülecek.

Memurlar.Net
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