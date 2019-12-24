Hatalı parklara karşı kameralı takip
|24 Aralık 2019 16:31
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün asayişi sağlamak, iç güvenliğe yönelik tehditleri bertaraf etmek ve denetim görevini daha etkin gerçekleştirmek üzere geliştirilen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nin kurulumu Eylül ayı itibariyle tüm 81 il merkezi ile 919 ilçede tamamlandı.
KGYS'ye bağlı binlerce kamera ile şehirlerin her noktasını 7/24 takip eden emniyet mensupları vatandaşların ihbarlarına gerek kalmadan olaylara da anında müdahale edebiliyor.
Halen jandarma sorumluluk bölgesi 70 ilde 309 adet Plaka Tanıma Sistemi, 364 ilçede ise Mobil Plaka Tanıma Sistemi bulunuyor.
418 NOKTAYA DAHA KURULACAK
İçişleri Bakanlığı,suçluların yakalanmasında ve şehirlerdeki asayiş uygulamalarında etkinliği ciddi anlamda arttırmasından kaynaklı 10 ilde 418 noktaya daha Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kurulumu yapmayı planlıyor. Ayrıca 2020 yılı içerisinde 136 noktadaki kurulu sistemlerin modernizasyonu için de adım atılacak.
200 ADET MPTS ALINACAK
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yürüteceği çalışmalar kapsamında trafikteki kural ihlallerine karşı 20 Plaka Takip Sistemi'nin kurulumu gerçekleştirilecek ve 200 Mobil Plaka Takip Sistemi için de alım yapılacak.
PARK İHLALLERİNE KARŞI KAMERALI TAKİP
Kolluk kuvvetlerinin şehirlerin dört bir yanında adeta gözü olan kameralar üzerinden yakalanan büyük başarı şimdi de park ihlalleri için kullanılmaya başlayacak. Bu kapsamda başta büyük şehirler olmak üzere 81 ilin tamamında park ihlallerine karşı Kameralı Takip Sistemi kurulacak.
UZAKTAN TAKİP!
Bir dönem online ihbar hatları üzerinden park ihlallerine karşı vatandaşın desteğini alan trafik ekiplerinin, kameralar sayesinde işi de büyük oranda kolaylaşacak. Tek bir merkezden 7/24 takip edilen bölgelerde gerçekleşen park ihlallerine karşı uzaktan ceza işlemi uygulanabilecek.
CEZA KESİLİP, ÇEKİCİ YOLLANABİLECEK
KTS'ler sayesinde trafik akışının etkilendiği bölgelerde, sürücülerin trafiği aksatacak şekilde park etmeleri de engellenmiş olacak. Trafiği engelleyecek şekilde yapılan parklara uzaktan ceza işleminin yanı sıra bölgeye çekici yollanarak anında müdahalede de bulunulabilinecek.
BELLİ SÜREYİ GEÇEN ARACIN ÇOKLU FOTOĞRAFI ÇEKİLİYOR
Kameralı takip sistemleri kurulu olduğu bölgedeki yasak park alanını otomatik olarak kontrol altında tutarak belirlenen süre üzerinde parklanma yapan araçları otomatik olarak tespit edip ceza işlemi uygulayabiliyor.
133 TL CEZASI VAR
2019 yılı için hatalı park eden sürücülere kesilen ceza oranı 133 TL olarak belirlenmiş durumda. 15 gün içerisinde ödenmesi halinde ise yüzde 25'lik indirim uygulanarak 100 TL ödenebiliyor. Engelli yerine park eden sürücülere ise uygulanan ceza oranı 216 TL. Ancak hem sadece ceza kesilmeyip aracın çekilmesi halinde ise bu cezanın üzerine otopark ve çekici ücreti de ödeniyor.
İSTANBUL TRAFİK VAKFI ARTIK ARAÇ ÇEKMEYECEK
İstanbul Valiliği geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni bir kararname ile kent genelinde park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma işlemlerini gerçekleştiren İstanbul Trafik Vakfı'nın artık bu faaliyetlerini sona erdirdiğini duyurdu. Bu işlemlerin artık trafik polislerince yapılacağı belirtildi.
Kenan Biter
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