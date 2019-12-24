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Libya'ya asker göndermek için tezkere hazırlanıyor

Libya ile mutabakat sonrası tezkerenin Meclis'e gelmesi için çalışma yapılıyor
 24 Aralık 2019 17:00
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Libya'ya asker göndermek için tezkere hazırlanıyor

Libya ile imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmişti. Öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Libya'ya asker gönderilebileceğini söylemişti.

Bu konuda TBMM'de bir tezkere hazırlığı var.

TEZKERE YENİ YILDA MECLİS'TE

Türk askerinin Libya'ya gönderilmesi için tezkere hazırlığı devam ediyor. Libya tezkeresi, dün akşam AK Parti MYK'sında da görüşüldü.

Libya'ya asker yollama tezkeresi, yeni yılda TBMM'nin ele alacağı ilk konulardan olacak.

7 Ocak'a kadar tatilde olan milletvekilleri, çalışmaya başladıklarında tezkereyi de görüşecek.

ASKERİ MUTABAKAT MECLİS'TEN GEÇMİŞTİ

Öte yandan, geçtiğimiz cumartesi günü Libya ile askeri konularda iş birliğini içeren mutabakat metni, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edilmişti.
Memurlar.Net
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