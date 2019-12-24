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Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul'un yap-işlet-devret modeli kapsamına alınmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini reddetti.
 24 Aralık 2019 17:03
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Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul hakkındaki başvuru için kararını verdi.

Yüksek Mahkeme, Kanal İstanbul'un yap-işlet-devret modeli kapsamına alınmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini reddetti. AYM'nin kararı oybirliğiyle alındı.

CHP, yap-işlet-devret modeline ilişkin iptal başvurusu yapmıştı.

Kanal İstanbul projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygun bulunarak dün kabul edilmişti.

ÇED Raporu halkın önerilerini almak üzere 10 gün boyunca Bakanlıkta ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde halkın görüşüne sunulacak.
Memurlar.Net
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