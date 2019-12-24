Dolar günü kaç TL'den tamamladı?
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|24 Aralık 2019 17:15
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,9470
|5,9480
|5,9470
|5,9480
|Avro
|6,5980
|6,5990
|6,5970
|6,5980
|Sterlin
|7,6660
|7,7050
|7,6760
|7,7140
|İsviçre Frangı
|6,0450
|6,0750
|6,0380
|6,0680
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9100
|5,9700
|5,9150
|5,9750
|Avro
|6,5450
|6,6150
|6,5500
|6,6200
|Sterlin
|7,6000
|7,7600
|7,6160
|7,7700
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