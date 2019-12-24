Altında gün sonu fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 464,00 liradan işlem gördü
|24 Aralık 2019 17:21
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,35 artışla 285,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 464,00 lira, Cumhuriyet altını 1.898,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,35 yükselişle 285,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|283,80
|284,00
|284,80
|285,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.871,00
|1.892,00
|1.877,00
|1.898,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|259,00
|263,00
|260,00
|264,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.828,00
|1.848,00
|1.834,00
|1.854,00
|Yarım Ziynet
|914,00
|924,00
|917,00
|927,00
|Çeyrek Ziynet
|457,00
|462,00
|459,00
|464,00
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