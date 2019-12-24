İbrahim Kalın'dan 'Değerli konut vergisi' açıklaması		 
Adana'da 4 ilçede eğitime yarın da ara verildi		 
AYM'den 'KHK'lılara uygulanan ek tedbirler'e iptal		 
Sinan Aygün Ankara Adliyesinde savcıya ifade verdi		 
Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı		 
Elendiği soru sosyal medyada gündem oldu Video		 
Arabası olanlar dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ters yöndeki driftçiye 15 bin lira ceza

Antalya'da yaklaşık 15 bin lira değerindeki plakasız aracıyla akan trafikte ters yöne giren ve drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza uygulanırken, araç 60 gün trafikten men edildi
 24 Aralık 2019 17:30
Yazdır
Ters yöndeki driftçiye 15 bin lira ceza

Antalya'da yaklaşık 15 bin lira değerindeki plakasız aracıyla akan trafikte ters yöne giren ve drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza uygulanırken, araç 60 gün trafikten men edildi.

Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi kenarında plakasız aracıyla drift yapıp trafiği tehlikeye düşüren ve polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, daha sonra 75. Yıl Caddesi'ne geçti. Polisin tüm uyarılarına rağmen sürücü akan trafikte drift yaparak ters yönde ilerledi. Ters şeritte kazaya davetiye çıkaran sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Sürücünün drift anı ve ters şeritten ilerlemesi kameraya yansıdı. Sürücüye drift yapmak ve trafiği tehlikeye sokmak suçlarından 15 bin lira ceza kesildi, otomobili ise 60 gün trafikten men edildi. Aracın piyasa değerinin ise yaklaşık 15 bin lira olduğu belirtildi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift atanlara yönelik yürüttüğü denetimde bu yıl 590 sürücüye 2 milyon 955 bin lira ceza uyguladı. Geçen yıl kent merkezinde 35 araca 175 bin 350 lira, il genelinde ise 65 araca 325 bin 650 lira ceza kesildiği bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hatalı parklara karşı kameralı takip
24 Aralık 2019 16:31		 2020 yılı hac sağlık personeli görevlendirmeleri başlıyor
24 Aralık 2019 16:13
İçişleri açıkladı... Bu kelimeler izin ile kullanılabilecek
24 Aralık 2019 16:10		 Adalar'da itlaf edilen atların sahipleri hakkında suç duyurusu
24 Aralık 2019 15:55
Uyarılar fayda etmiyor...Bir günde 171 bin TL ceza kesildi
24 Aralık 2019 15:38		 Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri basamaklandırılacak
24 Aralık 2019 15:00
2828 sayılı kanun kapsamında atanacakların tercih süresi uzatıldı
24 Aralık 2019 14:22		 Gümrükte el konulan araçların sahiplerine iadesi için ek süre
24 Aralık 2019 12:58
'Bölgesel Kalkınma Fonu' ile 'Teknoloji ve İnovasyon Fonu' kuruldu
24 Aralık 2019 12:51		 Karadeniz'deki 58 orman yangınından 45'i kontrol altında
24 Aralık 2019 12:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:07 - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi19:03 - Müzebüs, 16 yılda yarım milyon öğrenciye ulaştı18:59 - Kaşıkçı davasında beklenen son: Suudi Başsavcılığının kararı örtbas niteliğinde18:55 - Meteorolojiden yarın için yağış ve fırtına uyarısı18:50 - İbrahim Kalın'dan 'Değerli konut vergisi' açıklaması18:42 - Adana'da 4 ilçede eğitime yarın da ara verildi18:35 - Türkiye, Twitter ve Instagram kullanımında ilk sırada18:29 - Kar yağışı Kahramanmaraş-Kayseri yolunu kapattı18:23 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:21 - AYM'den 'KHK'lılara uygulanan ek tedbirler'e iptal
18:10 - Adana'da tahliye edilen ev iki saat sonra çöktü18:05 - FETÖ'den yargılanan 4 eski askerin tutukluluğuna devam17:56 - Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'ye sevk edildi17:44 - Düzce'de DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı17:33 - Sinan Aygün Ankara Adliyesinde savcıya ifade verdi17:30 - Ters yöndeki driftçiye 15 bin lira ceza17:21 - Altında gün sonu fiyatları17:19 - Cumhuriyet gazetesine yönelik 'tehdit' soruşturmasında yetkisizlik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
2 torba kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Bugün kredi alsanız ne kadar ödersiniz?
Park yasağına uymayan araçlar artık çekilmeyecek
MTV zammına Erdoğan indirimi
Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı
Belediye, çalışanlarına 6 aydır maaş ödemiyor
Mahalli idarelere personel alımında yine sözlü sınav şartı getirildi
Hali hazırda güvenlik soruşturması yapılabilir mi?
25 yıl saklandı, koyun otlatırken yakalandı
Kanal İstanbul'dan büyük gemiler geçemeyecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlüğün aydınlatıcı misyonu 3
tesel-ya 5
şükretmek 1
divan edebiyatı 1
güneş kremi 3
akıllı devletler 1
marriage story 1
denizli 11.komando tugayı 3
eşya ile kurulan duygusal bağ 3
yaban mersini 2
SON İLANLAR
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Ilgaz Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
GASKİ Engelli İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi, 200 İl Göç Uzman Yardımcısı alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grub Geçici 2 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici Engelli 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam